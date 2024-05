Ce lundi (21h), l’OL se déplace à Lille pour affronter le LOSC avec l’envie de continuer à croire à l’Europe. Les Lyonnais retrouveront l’enceinte nordiste dans un peu moins de 20 jours avec une deuxième chance de pouvoir être européen.

Encore trois matchs à jouer dans cette fin de saison pour l’OL dont un seul à la maison le dimanche 18 mai contre Strasbourg. Pourtant, ce lundi (21h), les Lyonnais vont presque avoir le sentiment de jouer à domicile. Non pas que le Stade Pierre Mauroy sera acquis à la cause lyonnaise, mais sur les 20 prochains jours, les hommes de Pierre Sage évolueront plus souvent dans l’enceinte lilloise qu’au Parc OL. Le match de la 32e journée de Ligue 1 n’est qu’une mise en bouche avant le rendez-vous du 25 mai contre le PSG en finale de la Coupe de France. Toutefois, l’OL ne vient pas faire un simple tour du propriétaire en ce début de semaine et prendre ses marques. "On l’a dit entre nous, on n’y va pas pour faire l’état des lieux cette semaine", a plaisanté l’entraîneur lyonnais à l’avant-veille de la rencontre.

Sage veut "au moins gagner deux matchs sur trois"

Les têtes ne sont pas encore à cette finale du 25 mai, car dans sa folle remontée, l’OL s’est permis de rêver. Rêver à un destin européen par le championnat et à ne pas mettre tous ses œufs dans le même sac. À Lille, l’OL va jouer une partie de son avenir européen par le biais de la Ligue 1. "Aujourd’hui il reste trois matches, il s’agit donc d’en gagner au moins deux pour espérer quelque chose", a prévenu Pierre Sage. Grâce à sa victoire à Metz, le Stade Rennais est remonté provisoirement à la 7e place et les Lyonnais attaquent ce duel contre Lille au 9 rang. Une victoire permettrait d’être de nouveau virtuellement européen et de mettre la pression sur l’OM qui jouera son match en retard le 15 mai à Reims.