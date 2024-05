Ligue 1 : Rennes gagne et double provisoirement l'OL

Difficile vainqueur de Metz à l'extérieur (2-3), Rennes met la pression sur l'OL et Marseille avant leur match de la 32e journée.

Metz a bien failli donner le sourire à l'OL samedi. Recevant Rennes pour le compte de la 32e journée, les Messins ont longtemps cru glaner un ou trois points contre le Stade Rennais, notamment grâce à l'intenable Georges Mikautadze. Meilleur joueur de son équipe depuis son retour l'hiver dernier, l'attaquant né à Lyon a ouvert la marque, puis permis aux Grenats de reprendre l'avantage à la mi-temps en offrant le deuxième but à Amadou Diallo (2-1).

Le temps défilait, et les Bretons semblaient se diriger vers une défaite très embêtant dans la course à la Conférence League. Mais finalement, le spécialiste de l'exercice, Benjamin Bourigeaud, s'est chargé d'égaliser sur penalty à la 73e, avant qu'Arnaud Kalimuendo ne crucifie son adversaire dans le temps additionnel (2-3, 90e+3).

L'OL sous pression à Lille

Avec ces trois unités arrachées en toute fin de match, les protégés de Julien Stéphan doublent l'Olympique lyonnais (9e provisoirement) et Marseille (8e). Les voilà 7es, et donc à une place potentiellement européenne. Le club d'Ille-et-Vilaine observera donc sans grande pression le déplacement de Pierre Sage et de son groupe à Lille lundi 6 mai. L'OM lui ne jouera pas en Ligue 1 avant le 12 mai (Lorient).

Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette sont donc contraints quasiment de ne pas perdre dans le Nord, puisqu'avec leur différence de buts défavorable, ils doivent impérativement posséder une longueur de plus que leurs rivaux. La bagarre pour le 7e strapontin du championnat devrait nous tenir en haleine jusqu'au bout.