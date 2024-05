L'OL Futsal s'incline et voit le titre s'envoler

Tout s'est écroulé pour l'OL Futsal. Après la défaite sur tapis vert contre l'ALF, il a perdu 7-5 à Condrieu samedi. Le titre et tous les espoirs de montée se sont envolés.

C'est une fin de saison catastrophique et qui pourrait avoir de grandes conséquences pour l'OL Futsal. En effet, comment se relever après les événements de ces derniers jours ? Une semaine épouvantable qui s'est conclue de la pire des manières samedi avec un revers 7 à 5 à Condrieu, 8e de Régional 1. Un résultat qui, cumulé au succès de l'Amateur Lyon Fidésien, coûte la première place et le titre aux hommes de David Touré.

Un scénario cauchemar depuis une semaine

Un scénario plus que cruel pour une formation de l'Olympique lyonnais qui aura passé l'ensemble de l'exercice en tête, luttant avec ALF pour remporter la R1. Avec toujours un petit matelas d'avance sur leur poursuivant, les coéquipiers de Jules Casamayou pouvaient voir venir, et abordaient les deux dernières journées avec cinq points de plus que le club de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Mais le cauchemar a commencé le 27 avril, lorsque le choc entre les deux cadors de la division, une première balle de sacre pour l'OL, a été annulé. En lever de rideau, la rencontre de la réserve lyonnaise contre Vaulx United (D1) s'est terminée sur des incidents, obligeant la municipalité de Décines à renvoyer tous les acteurs chez eux. Les leaders de R1 n'avaient rien à se reprocher, mais à partir de là, plus rien n'a été dans leur sens.

Quelle suite pour l'OL Futsal ?

Comme nous vous l'expliquions le 4 mai, ils ont été sanctionnés par la commission de la Ligue d'une défaite sur tapis vert face à l'ALF (0-3). Trois points de plus pour son concurrent, donc, plus une unité de pénalité pour l'OL. Avant l'ultime rendez-vous à Condrieu, il n'avait plus qu'une longueur d'avance (54 à 53). Battus alors qu'ils avaient encore leur destin entre leur main, les Rhodaniens finissent deuxièmes, perdant tout ce qu'ils avaient construit : le titre et les barrages pour l'accession au niveau National.

La question désormais sera de savoir qu'elle sera la suite pour la section futsal, puisqu'en D1, la formation est dans l'attente d'annonces pour la fin du championnat. Actuellement en tête, elle pourrait elle aussi tout voir s'effondrer.