Molenbeek : une grosse frayeur pour Reine-Adélaïde (ex-OL)

Sorti sur civière samedi avec Molenbeek après avoir pris un ballon dans le visage, Jeff Reine-Adélaïde a suscité l'inquiétude, même si a priori, les nouvelles sont rassurantes.

Un nouvel épisode difficile dans la carrière de Jeff Reine-Adélaïde. Le milieu de terrain avait subi deux ruptures des ligaments croisés lors de son passage à l'OL, de 2019 à 2023, mais ces derniers mois, à Molenbeek, il semblait épargné. Jusqu'à ce samedi 4 mai, lors du match contre Charleroi (1-3).

Juste avant la pause, il s'est effondré sur le terrain après avoir reçu un ballon en pleine tête. Des images inquiétantes car il ne s'est pas relevé et a dû être évacué sur la civière. Le joueur de 26 ans "était inconscient sur le terrain" et avait le visage "ensanglanté" selon son entraîneur, Yannick Ferrera. Logiquement, il a été transféré immédiatement à l'hôpital pour subir des examens. Son coach suspectait une blessure au cou à cause du choc, mais aussi une "hémorragie cérébrale".

"Jeff va bien"

Selon L'Equipe, les nouvelles seraient un peu plus rassurantes. "Jeff va bien. Il n'y a ni hémorragie ni séquelle", a confié son entourage. Il ne reviendra néanmoins pas cette saison, alors qu'il avait disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues, dont 25 comme titulaire. Élément majeur du club belge, qui lutte pour son maintien en D1, il était arrivé libre en provenance de l'Olympique lyonnais en septembre 2023. Rappelons que Molenbeek fait partie de la galaxie du Eagle Football Group, comme la formation rhodanienne.

Dans la soirée, son ancienne équipe a souhaité "un prompt rétablissement" à l'ex-Gunner, via un message sur X, anciennement Twitter.