Avec Jeff Reine-Adelaïde, Molenbeek a pu compter sur la galaxie Eagle Football pour attirer le milieu. Depuis deux ans, ce sont plus de 20 mouvements qui ont eu lieu entre les quatre clubs du groupe.

Au moment de l’annonce, cela a presque prêté à sourire. Durant l’été, les supporters de l’OL ont appris à voir la connexion avec le RWD Molenbeek marcher à plein régime. Jeff Reine-Adelaïde a été le dernier de la liste à quitter les bords du Rhône pour rejoindre la Belgique et la banlieue de Bruxelles. Au RWDM, le milieu ne sera pas dépaysé.

Il va retrouver Claudio Caçapa comme coach, mais aussi Florent Sanchez, Youssouf Koné et Pathé Mboup, tous trois débarqués durant l’été. La saison passée, Camilo avait, lui aussi, profité de cette connexion pour aller gratter du temps de jeu en deuxième division belge pendant six mois.

8 joueurs de Botafogo au RWDM en six mois

En étant racheté par John Textor, l’OL a intégré la galaxie Eagle Football et toutes les passerelles qui peuvent aller avec. Pour le plus grand plaisir des supporters avec l’entourloupe réussie pour la venue d’Ernest Nuamah. Ou la peur de voir les joueurs n’être que de passage à coup de prêts. Dans les faits, les relations entre les quatre clubs concernent avant tout Botafogo et le RWD Molenbeek.

Rien que depuis l’arrivée de Textor dans les deux clubs, ce ne sont pas moins de douze mouvements, dont 8 joueurs de Botafogo ayant débarqué en Belgique entre juillet 2022 et janvier 2023. Au total, ce sont plus de 20 mouvements (24 si l’on prend en compte l’intérim de Caçapa à Botafogo) qui ont eu lieu ces deux dernières années au sein de la galaxie Eagle Football. Et quelque chose nous dit que ce n’est pas terminé…

Nombre d’échanges entre les clubs :

Molenbeek - Crystal Palace : 1 (O'Brien)

Botafogo - Molenbeek : 12 (Enio, Segovia, Kayque, Oyama, Lopes, Barreto, Rikelmi, Juninho, Joffre, Del Piage, Klaus, Vinicius)

Molenbeek - OL : 7 (Caçapa, Camilo, Reine-Adelaïde, Mboup, Sanchez, Koné, Nuamah)

OL - Crystal Palace : 1 (O'Brien)

OL - Botafogo : 2 (Jeffinho, Caçapa)

Botafogo - Crystal Palace : 1 (Jacob Montes)