Puydebois : "Il faut que l'OL redevienne un club de foot"

Plongé dans un contexte extra-sportif pour le moins désastreux, l'OL doit retrouver une identité de jeu comme le suggère notre consultant Nicolas Puydebois.

"Il faut qu'on se remette à jouer au ballon, parler foot." En dépit des tensions extra-sportives qui pèsent entre Rhône et Saône, Nicolas Puydebois espère que le jeu va redevenir au centre des débats. Actuellement derniers du classement de Ligue 1 (18ᵉ), les partenaires d'Anthony Lopes ne sont en effet pas au mieux depuis le début de l'exercice 2023-2024. Et ce ne sont pas les supporters qui diront le contraire. À la fin du match contre le Paris Saint-Germain (1-4), les Bad Gones ont tenu à adresser un discours envers les joueurs.

Une intervention qui semble juste selon Nicolas Puydebois. "Les supporters aiment leur club. Ils l'ont redit à la fin : s'ils veulent voir les joueurs respecter le maillot, c'est parce qu'ils aiment ce maillot. Ils souhaitent voir la réussite sportive de l'Olympique lyonnais", a-t-il notamment déclaré sur le plateau de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones".

Revenir avec de nouvelles intentions

Pire attaque et défense de Ligue 1 avec 3 buts inscrits pour 10 encaissés, les Rhodaniens affichent des difficultés depuis le premier match face à Strasbourg mi-août. Alors que l'avenir de Laurent Blanc à la tête du staff parait de plus en plus proche de la fin, les Lyonnais vont devoir se ressaisir lors des prochaines échéances à venir. Et ça commence dès la semaine prochaine avec la réception du promu havrais pour le compte de la 5ᵉ journée de championnat. La rencontre aura le dimanche 17 septembre à 20 heures 45 au Groupama Stadium.