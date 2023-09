Romane Bruneau (ex-OL) met fin à sa carrière

Romane Bruneau vainqueure de la Ligue des champions en 2018 avec l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ancienne gardienne passée par l'OL, Romane Bruneau a mis un terme à sa carrière professionnelle, à l'âge de 27 ans.

Romane Bruneau dit stop. Âgée de 27 ans, la portière d'1,67 m a pris la décision de raccrocher les crampons. "Il est venu le temps pour moi de dire au revoir au football, à cette passion qui depuis le plus jeune âge m’anime. Ces quelques mots ne sont pas simples à écrire. Alors, je voulais vous dire merci", a déclaré la joueuse native d'Angers via une publication sur son compte Instagram. Arrivée en provenance de Dijon en 2017, Bruneau n'a jamais pu saisir sa chance du côté de l'Olympique lyonnais (zéro titularisation). Elle ne reste qu'un an avant de partir ensuite aux Girondins de Bordeaux de 2018 à 2022.

Freinée par les blessures

Passée par La Roche-sur-Yon (2011-2014 puis 2014-2016), Juvisy (2014-2015), Dijon (2016-2017) et Toulouse (2022), Romane Bruneau a tenu à saluer tous les composants de chaque club où elle est passée. "Merci à tous les clubs au travers lesquels j’ai pu passer, progresser et apprendre. Mais aussi à chaque personne que j’ai pu rencontre sur mon chemin, qui m’ont fait grandir. Merci le football !", a-t-elle simplement conclu.

Au cours de sa carrière, la joueuse a notamment disputé la Coupe du monde U20 en 2014 avec les Bleuettes. Elle termine 3ᵉ de la compétition avec sa sélection française. Mais, elle remporte aussi le Gant d'or (prix décerné au meilleur gardien) à l'issue de son titre de championne du monde avec les U17 en 2012.