OL : la réserve défie Vaulx-en-Velin ce samedi (18h)

L'équipe réserve de l'OL affronte Vaulx-en-Velin ce samedi (18 heures), match comptant pour la 3ᵉ journée de championnat de National 3.

Nouvelle rencontre de championnat pour l'équipe réserve de l'OL, entraînée par Gueïda Fofana. Après un succès face à Clermont (4-3) et un nul à Valence (0-0), les joueurs de l'ex-milieu de terrain lyonnais disputent leur troisième affiche de National 3 ce samedi (18h) à Décines, face à Vaulx-en-Velin (9ᵉ). Troisième au classement derrière l'AS Saint-Priest (1ᵉʳ) et les Hauts Lyonnais (2ᵉ), les jeunes Rhodaniens comptent quatre points au compteur. Ces derniers ont bien l'intention d'enchaîner et de rester invaincus ce week-end.

Déplacement à Saint-Priest dans deux semaines

Pour diriger cette partie sur le terrain du stade Gérard Houllier, c'est l'arbitre Bastien Leray qui sera au sifflet. Adrien Bourdon et Thomas Thizy seront ses assistants. Un dernier affrontement avant de se plonger dans la Premier League International Cup la semaine suivante. Les jeunes Gones de Gueïda Fofana défieront Chelsea le samedi 16 septembre (15h). Par la suite, ils affronteront l'AS Saint-Priest pour la 4ᵉ journée de championnat. Ce sera le samedi 23 à 18 heures au stade Jacques Joly. C'est donc un programme bien chargé qui attend l'équipe réserve dans les prochaines semaines.