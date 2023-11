Recrue la plus chère de l’histoire de l’OL, Jeff Reine-Adelaïde n’a pu montrer tout son potentiel. Avec deux ruptures du ligament croisé, le milieu offensif n’a pas confirmé et a rejoint Molenbeek pour se relancer.

Espoir déchu. En mettant 25 millions d’euros sur la table à l’été 2019, l’OL ne s’attendait pas à voir Jeff Reine-Adelaïde faire une telle aventure. En l’espace de quatre saisons, le milieu offensif n’a disputé que 48 matchs avec le club lyonnais, entrecoupé d’une année en prêt à Nice. Ce n’est clairement pas le bilan qui avait été espéré pour un joueur qui était vu comme l’un des espoirs du football français à son poste. Mais une première rupture du ligament croisé en décembre 2019 puis une seconde du côté de Nice ont mis un gros frein à sa carrière et à son explosion à l’OL.

"De nature, je suis quelqu'un de très positif et je ne me prends pas la tête : je ne ressasse pas le passé. J’essaie d'aller de l'avant, d’aider mes coéquipiers et surtout de prendre du plaisir, a avoué JRA dans un entretien la RTBF. Ce plaisir qui m'a tant manqué ces trois dernières années... J’ai traversé une grosse période de doute et comme tout joueur dans cette situation, j’ai pensé arrêter le foot."

"Textor a une vision sur le long terme"

Ayant tenté de retrouver son niveau à l’OL la saison dernière, Jeff Reine-Adelaïde n’a pas réussi à enchaîner ni à se montrer vraiment convaincant. S’il a joué 14 matchs durant la première partie de saison, il n’affichait qu’une moyenne de 23 minutes de temps de jeu. Pas suffisant à seulement 25 ans et son prêt à Troyes n’a pas été plus flamboyant. En fin de contrat en juin 2024, l’ancien international Espoir et l’OL sont parvenus à un accord pour se séparer et la multipropriété d’Eagle Football a fait le reste.

"Non, John Textor ne m’a pas spécialement poussé vers le RWDM... Je le connais un peu et c’est une personne avec un très bon fond. Bon, il est un peu nouveau dans le circuit, mais c’est quelqu’un qui a vraiment envie de bien faire les choses et qui a une vision à long terme. Actuellement, il n’a pas une très bonne image à cause des résultats de Lyon, mais je ne connais pas la situation interne là-bas. Ce n’est pas facile de perdre tous les week-ends… mais j'espère que ça va tourner et qu’ils vont réussir à s'en sortir."

Ayant rejoint le RWD Molenbeek en fin de mercato, Reine-Adelaïde enchaîne enfin. Restant sur sept titularisations de suite, il s’est montré décisif lors du dernier match. Une première depuis le 16 avril avec l’ESTAC.