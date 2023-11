Une semaine après avoir été suspendu pour une durée de 30 jours par le Tribunal suprême de justice sportive (STJD). John Textor vient d’être attaqué en justice par le président de la CBF. Ednaldo Rodrigues a attaqué le propriétaire de Botafogo et de l’OL pour diffamation après ses propos de corruption.

Au moment de voir Luis Suarez claquer un triplé et permettre à Grêmio de l’emporter 3-4 après avoir été mené 3-1, John Textor n’a pas fait de sorties médiatiques. Il faut dire que le patron d’Eagle Football est obligé de faire profil bas après ses déclarations véhémentes une semaine plus tôt après la défaite contre Palmeiras. Les propos avaient choqué au Brésil et Textor avait été suspendu pour une durée de 30 jours par le Tribunal suprême de justice sportive (STJD). Obligé de se tenir à l’écart, John Textor doit fulminer de l’intérieur en voyant Botafogo être en passe de perdre le championnat.

Néanmoins, il a aussi d’autres dossiers à traiter, que ce soit à l’OL ou plus personnellement. Depuis jeudi, il est sous le coup d’une attaque en justice de président de la fédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues, d'après l'AFP. Ce dernier estime que les propos de corruption de Textor était de la diffamation. Sa plainte a été déposée jeudi devant le 9ème Tribunal Pénal Spécial, du District Régional de Barra da Tijuca. La CBF, elle, s’est portée partie civile. Les ennuis continuent…