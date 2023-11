OL Académie : la réserve veut enrayer sa spirale négative

Défaite deux fois de suite en championnat, la réserve de l’OL se déplace en Haute-Loire ce samedi (18h). Les Lyonnais affrontent le FC Espaly, sixième de la poule K.

La course au maintien est bien lancée pour l’OL et pas seulement pour le groupe professionnel. Pour la réserve, ne pas descendre semble désormais bien l’objectif affirmé. Il n’y a eu que sept rencontres de jouées dans cette poule K de National 3, mais les deux défaites de suite contre Chassieu-Décines (1-0) et l’US Feurs (0-2), le week-end dernier, ont ramené l’OL à la réalité. Incapable de se montrer offensifs, les Lyonnais pêchent face à des formations plus solides et plus expérimentées. Qu’en sera-t-il face au FC Espaly ce samedi (18h) ? Ce déplacement en Haute-Loire peut être un point de bascule dans ce début de saison des hommes de Gueïda Fofana.

Une victoire les relancerait et leur permettrait de recoller à leur adversaire du jour, sixième de la poule. Si troisième défaite il y a, le temps s’annoncera bien plus nuageux au-dessus de Décines. Après une descente la saison dernière, voir la réserve de l’OL en Régional 1 n’est tout simplement pas envisageable. Pour affronter le FC Espaly, Fofana pourra compter sur la présence de Mohamed El Arouch. Le jeune milieu, blessé puis malade, ne s’est pas entraîné avec le groupe pro et fera le voyage dans le 43. Il reste à ce jour le dernier buteur de la réserve lors du derby contre Saint-Etienne. C’était il y a un mois déjà.