Alternant le bon et le moins bon cette saison, Rennes accueille l’OL dimanche (17h05) au Roazhon Park. Adrien Truffert, latéral rennais, estime les Lyonnais peuvent poser des problèmes.

D’ordinaire, cela ressemble avant tout à une bataille pour l’Europe. Dimanche, sous les coups de 17h05, ce sera pourtant une rencontre entre le 11e de Ligue 1, qui reste sur trois défaites en quatre matchs, et la lanterne rouge du championnat. Ce Rennes - OL dominical est loin des standards attendus en début de saison. Dans le dur en championnat, les Rennais profitent de la Ligue Europa pour trouver une bouffée d’oxygène.

Vainqueurs du Panathinaïkós jeudi, ils espèrent surfer sur ce bon résultat pour gagner à domicile contre le dernier du championnat. "La victoire de jeudi fait du bien. Pour le moment, l’Europe nous réussit bien, a concédé Adrien Truffert sur le site du club. Il faut se servir de cette grande prestation collective pour le match de dimanche qui sera tout aussi important, on doit enchaîner."

Deux équipes malades en championnat

À l’OL, l’heure n’est pas à enchaîner, mais à tout simplement démarrer. Avec seulement quatre points au compteur et aucune victoire à se mettre sous la dent, les Lyonnais ont tout de la proie idéale pour le Stade Rennais. Une grossière erreur pour Adrien Truffert. "J’ai regardé leurs matchs, tout n’est pas à jeter non plus. Ce n’est pas le meilleur Lyon que l’on connaisse, mais ce ne sera pas un match facile. Il ne faut pas croire que le match est gagné d’avance." L’OL veut lui ne pas croire que tout est perdu d’avance. Reste à savoir qui en ressortira vainqueur dimanche en début de soirée…