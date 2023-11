Rennes se rassure en Ligue Europa avant d'affronter l'OL

Semaine chargée pour le Stade rennais qui était sur le pont ce jeudi en Ligue Europa contre le Panathinaïkos. La victoire (3-1) lui permet d'aborder le match contre l'OL dimanche plus sereinement.

En infériorité numérique pendant plus d'une heure, le Stade rennais a quand même pris le meilleur sur le Panathinaïkos (3-1) jeudi. Ce succès permet aux hommes de Bruno Genesio de consolider la première place de leur groupe de Ligue Europa. Ils ont d'ailleurs d'ores et déjà l'assurance de rester en Europe, C3 et C4 confondues.

Plus solides à dix contre onze

Au Roazhon Park, le Stade rennais a préparé au mieux la confrontation face à l'OL ce dimanche (17h05). Pourtant, les Bretons auraient pu voir le ciel leur tomber sur la tête contre le Pana après l'expulsion de Jeanuël Belocian à la demi-heure de jeu, provoquant dans le même temps le penalty de l'égalisation grecque. Plus solide à dix contres onze, le SRFC ne s'est plus fait aucune frayeur. Finalement, Ibrahim Salah et Ludovic Blas permettront aux Rennais de prendre le large en deuxième période.

C'est dans la même enceinte qu'auront lieu les retrouvailles entre Bruno Genesio et l'OL dimanche soir. Une rencontre marquée par la situation délicate des deux clubs entre des Rennais, onzièmes, qui restent sur quatre rencontres consécutives de Ligue 1 sans s'imposer et des Lyonnais, derniers, qui n'ont pas remporté le moindre match cette saison. "Je ne suis pas venu à Rennes pour jouer la dixième place et pour faire tour d'honneur quand on gagne un match, mais pour remplir des objectifs", a tenu à rappeler le coach du Stade rennais ce jeudi, prévenant ainsi son ancien club.