L’OL arborera un maillot à but caritatif contre Rennes

A l’occasion des commémoration du 11 novembre, la Ligue 1 s’associe au Bleuet de France. Comme depuis deux ans, les maillots portés durant le week-end seront mis aux enchères comme ceux de Rennes - OL dimanche (17h05).

C’est devenu une habitude dans le championnat de France depuis plusieurs années. A chaque week-end de commémoration du 11 novembre, le Bleuet fait son apparition sur les maillots des clubs français. L’année 2023 ne dérogera pas à la règle en ce week-end du 11 novembre. Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 et de la 14e de Ligue 2, les clubs comme l'OL et institutions du football français vont lancer la 6e campagne nationale consécutive qui rendra cette année hommage aux héros qui se mobilisent pour la France.

En plus du Bleuet présent sur les maillot des joueurs et une cocarde sur les équipements des entraîneurs, la LFP se mobilise en faveur du Bleuet de France pour venir en aide aux familles des victimes de guerres et d’attentats avec une vente aux enchères. Après ce week-end, les maillots portés par Alexandre Lacazette et consorts lors de Rennes - OL par exemple pourront être achetés. Au cours des deux dernières saisons, ces ventes aux enchères ont permis de collecter plus de 110 000 € au profit du fonds de dotation du Bleuet de France.