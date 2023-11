OL : 25 joueurs postulent pour le déplacement à Rennes

Ce vendredi, 25 joueurs ont participé à la séance collective. Pour le déplacement de l'OL à Rennes, Fabio Grosso peut donc compter sur un groupe au complet.

Les temps sont durs à l’OL et chaque semaine qui passe doit être la dernière sans victoire. Mais depuis le début de la saison, les journées passent et le club lyonnais continue de végéter dans le fond du classement. L’hémorragie sera-t-elle stoppée dimanche à Rennes (17h05) ? À l’heure d’attaquer un calendrier assez imposant jusqu’à la trêve hivernale, Fabio Grosso et ses hommes n’ont que peu de certitudes dans le jeu. Dans l’état d’esprit, il semblerait que ce groupe vit plutôt bien ces derniers temps. Ce vendredi, il y a encore eu des sourires et des rires, notamment sur un exercice d’échauffement ressemblant à de l’escrime et où les réflexes étaient testés. La situation sportive voudrait que les visages soient fermés, mais ce n’est pas la philosophie de Grosso et de son staff. De la bonne entente entre toutes les parties pourrait découler une partie du salut lyonnais. Les supporters sont toujours dans l’attente de ce déclic, mais gardent espoir, à l’image des marques de soutien ces derniers temps.

Mise en route pour 25 joueurs, à deux jours du déplacement à Rennes.

Tout le monde est sur le pont ✅ #OL #SRFCOL pic.twitter.com/zOtvDpONKW — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) November 10, 2023

Pour le déplacement à Rennes dimanche, l’entraîneur italien pourra encore compter sur un groupe au complet. À la veille de prendre la direction de la Bretagne, tous les joueurs étaient présents à la séance collective du jour. Au groupe retenu contre Metz s’est greffé Corentin Tolisso. Suspendu contre les Messins pour une accumulation de cartons jaunes, le milieu de terrain fera son retour face à la bande de Bruno Genesio. Avec un effectif épargné par les blessures et les suspensions, Fabio Grosso devra une nouvelle fois faire des choix.

Le groupe de l’OL présent à l’entraînement : Bengui, Lopes, Riou - Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, O'Brien, Tagliafico - Akouokou, Tolisso, Alvero, Caqueret, Diawara, Lepenant, Maitland-Niles - Baldé, Cherki, Jeffinho, Kadewere, Lacazette, Moreira, Nuamah