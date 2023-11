Leader du championnat, l’OL connait désormais toute la programmation de sa phase aller. Les Fenottes termineront du côté de Fleury le 16 décembre prochain à 13h30.

Ce vendredi, l’OL reçoit Montpellier du côté du terrain Gérard Houllier à 21h. Avec la Ligue des champions en approche, le club lyonnais va se lancer dans les nouveaux marathons de trois matchs par semaine. C’est en partie pour ce genre de rendez-vous que les Fenottes ont le plus hâte d’en découdre et les évènements vont s’enchaîner d’ici à la trêve de Noël. Sur le prochain mois, ce ne sont pas moins de neuf matchs qui sont au programme pour Sonia Bompastor et ses joueuses, en plus d’une dernière trêve internationale. Une cadence infernale qui prendra fin le 16 décembre en championnat.

S’il restera encore un match de Ligue des champions à Braan le 21 décembre, les joueuses de l’OL refermeront le chapitre aller de cette édition 2023-2024 de D1 féminine le 16 décembre prochain. Après avoir reçu le LOSC le 8 décembre à 21h, la formation rhodanienne se rendra une dernière fois en Île-de-France pour y affronter le FC Fleury 91. La rencontre de la 11e journée de D1 a été fixée au samedi 16 décembre à 13h30. Les Lyonnaises espèrent forcément se tourner vers Noël en qualité d’invaincues et de leaders.