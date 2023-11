OL : tactiquement, Fabio Grosso entretient le flou

Changements de joueur, de système… Depuis son arrivée sur le banc de l’OL, Fabio Grosso a essayé divers tactiques sans pour l’instant trouver la solution. Pour l’heure, on ne voit pas (ou peu) apparaitre un fil conducteur à ses choix.

D’une semaine à l’autre, il est extrêmement difficile de lire et de prévoir les décisions de Fabio Grosso. En cinq rencontres dirigées par l’Italien, 20 joueurs ont été titulaires, 22 ont foulé la pelouse et trois schémas tactiques ont été utilisés (4-3-3, 3-5-1-1 et 5-3-2). Une revue d’effectif qui semble logique lorsqu’un entraîneur récupère un nouveau poste, mais qui, presque deux mois après sa nomination, n’a pas porté ses fruits.

On voit que l’ancien latéral essaye de concerner un maximum de monde en faisant jouer le principe de concurrence. Pour le match de dimanche contre Metz (1-1), le technicien lyonnais avait emmené en mise au vert 25 éléments le samedi soir, envoyant de fait cinq garçons en tribune le lendemain. Adepte des groupes élargis et des annonces de composition le plus tard possible, il n’a visiblement pas trouvé la bonne formule en fonctionnant ainsi.

Des défenseurs peu à l'aise avec le ballon

Sur le plan du jeu, les choix de Grosso peuvent dérouter. Face aux Messins, il avait décidé de lancer d’entrée trois axiaux en charnière centrale, mais il paraît légitime de se demander si contre une opposition comme celle des Grenats, cela était la bonne chose à faire. Peu réputé pour son poids offensif (9 buts inscrits), l’adversaire de l’OL a en revanche plus de tranchant sur les ailes. Surtout, entre Sinaly Diomandé, Clinton Mata et Jack O’Brien, aucun n’a le profil pour porter le ballon et participer à la construction du jeu, ce qui est primordial dans ce système, au contraire d’un Castello Lukeba (Leipzig) par exemple.

“Cette composition est valable si on va à l’extérieur et qu’on veut prendre un point, comme à Marseille par exemple, mais pas quand on reçoit Metz qui est dans la difficulté, comme l’Olympique lyonnais. En deuxième période, il reste à cinq derrière, mais il rectifie ce qu’il aurait dû faire au début, a observé Yohan Gomez, ex-joueur rhodanien et consultant de Tant qu’il y aira des Gones. Cela ne me dérange pas les cinq défenseurs, Nicolas Tagliafico et Saël Kumbedi sont capables de déborder et de faire défendre leur opposant. Mais face à des formations regroupées, il faut aussi du talent dans les petits espaces.”

Un manque de qualités offensives

Car c’est aussi offensivement que le bât a blessé pour l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1. Seulement quatre frappes en première mi-temps, et même si dès la première minute, le sort du match aurait pu être différent, cela reste insuffisant. Alexandre Lacazette dans un jour sans, Mama Baldé en crise de confiance, l’OL a posé peu de problème à l’arrière-garde messine, hormis au coup d’envoi et juste avant la pause (Mahamadou Diawara).

Ce fut (juste) un peu mieux suite aux entrées de Rayan Cherki (qui ne devait pas jouer contre l’OM) et Ernest Nuamah, à la 55e minute. Avec enfin un peu plus de qualité technique devant, l’Olympique lyonnais a fait reculer le bloc adverse, et surtout amené plus d’incertitude.

Un 11 de départ donc inadéquat, et même si Grosso a modifié son approche par la suite, cela n’a pas suffi pour l’emporter. “J’ai l’impression qu’il tourne un peu en rond. Il a aligné une équipe trop défensive à mon goût. C’était plus ou moins la composition annoncée contre l’OM, mais c'était un autre contexte. Là, il fallait de l’allant, de la qualité technique, et ce n’est pas ce qu’on a vu, a regretté Yohan Gomez. Finalement, ce n’est pas étonnant, même si la partie aurait pu tourner sur l’action de Baldé notamment. Il n'a peut-être pas les solutions.”

"Pas une histoire de système" pour Grosso

Le principal intéressé lui assure que "ce n’est pas une histoire de système. On a joué avec d’autres schémas, offensifs, défensifs. C’est une question d’attitude pour le moment. On n’arrive pas à exprimer nos qualités et à côté, on donne des occasions aux adversaires sur de petites fautes."

Effectivement, l’OL n’est pas aidé par les détails et les erreurs qu’il paye au prix fort presque à chaque fois. Mais c’est aussi le lot des équipes en difficulté, et il faut absolument parvenir à inverser cette spirale. Pour ce faire, une approche plus volontaire, offensive, pourrait aider, d’autant plus que c’est dans ce secteur que ce groupe a semble-t-il le plus d’armes.

Jouer le tout pour le tout peut-il être la solution ?

Dans une période noire, il est tentant de se rassurant en consolidant sa base défensive, mais, et les exemples sont nombreux du côté de Décines, cela a rarement fonctionné pour l’Olympique lyonnais. Mentalement, jouer le tout pour le tout en prenant plus de risques pourrait provoquer un déclic si cela se concrétise par des résultats et des actions positifs. “On sent que les joueurs jouent avec le frein à main. C’est difficile d’expliquer la psychologie du sportif. Je pense qu’ils ont la peur de mal faire, de jouer leur jeu, d’exploiter leurs aptitudes, a relevé Gomez sur le plateau de TKYDG. Une fois dos au mur, ils se sont dit perdu pour perdu…”

Alors verrons-nous une autre tactique, d’autres footballeurs à Rennes dimanche ? Il y a fort à parier que oui, mais cela permettra-t-il à cette formation d’enfin remporter un match ? C’est plus difficile à prévoir. “Plus le temps passe, plus les matchs et les résultats vont être durs. On rentre contractés et on n’arrive pas à montrer les qualités qu’on a, a déploré Fabio Grosso. On en a, mais on a affiché des défauts. Je veux croire en ces joueurs, je crois en eux." Mais cela suffira-t-il ?