Après OL - Metz (1-1), Grosso voit des joueurs "contractés"

Fidèle à son relatif optimisme, Fabio Grosso croit encore en son groupe. Seulement, l’entraîneur de l’OL veut voir ses joueurs évoluer l’esprit libéré pour se donner à 100%.

Il aurait très certainement préféré les supporters présents au Parc OL avec une victoire plutôt qu’un match nul (1-1). Cela lui aurait permis aussi de définitivement tourner un trait sur la semaine chaotique qu’il a passée avec ses joueurs. Pourtant, dimanche, Fabio Grosso avait le visage marqué et pas seulement par les douze points de suture sur son visage. Après cinq matchs dirigés, l’entraîneur italien n’a toujours pas connu la victoire avec l’OL et ça commence à lui peser ainsi qu’à ses ouailles. Face à Metz, la formation lyonnaise avait les clés en mains pour se donner une bouffée d’oxygène.

En trouvant la faille après moins d’une minute, Mama Baldé aurait peut-être permis une lecture différente de cette rencontre de la 11e journée. Mais au moment d’attaquer la préparation, c’est toujours dernier qu’est l’OL avec 4 points. "Dans la déception de prendre un but, on a réussi à revenir au score, a voulu positiver Fabio Grosso. Contre Clermont, on avait aussi eu les occasions, mais on n’avait même pas réussi à prendre un point. On va vers l’avant avec des matchs difficiles à jouer."

"Je veux croire en ces joueurs"

À l’image de Baldé, l’OL est en cruel manque de confiance et l’accumulation de résultats loin des attentes fait forcément cogiter dans les têtes. Les joueurs assurent ne pas jouer avec la peur de mal faire, Fabio Grosso n’est pas forcément de cet avis-là. "Plus le temps passe, plus les matchs et les résultats vont être durs. On rentre contracté et on n’arrive pas à montrer les qualités qu’on a. On en a, mais on a montré des défauts. Je veux croire en ces joueurs, je crois en eux."

Plus qu’un problème de joueurs ou de système, n’y a-t-il pas un travail mental à faire dans ce groupe ? Grosso se refuse pour le moment à faire appel à l’extérieur. "Quand on est en difficulté, on n’est pas obligé d’aller chercher quelqu’un dehors. On a les qualités à l’intérieur pour nous en sortir." Il faudrait désormais que ces qualités soient visibles sur le terrain et se retranscrivent avec des résultats positifs.