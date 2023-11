Paris FC - OL (1-6) : Hegerberg a vécu "une très belle soirée"

Intraitable dimanche soir, l’OL s’est largement imposé (1-6) face au Paris FC et prend seul les commandes de la D1 féminine. Auteur d’un doublé, Ada Hegerberg savourait cette première titularisation de la saison.

Elle avait choisi, d’un "commun accord entre les staffs" selon Bompastor, de faire l’impasse sur la trêve internationale. Malgré la possibilité d’affronter ses coéquipières françaises dans une double confrontation en Ligue des Nations, Ada Hegerberg était finalement restée à Lyon. Embêtée par quelques pépins physiques en début de saison, l’attaquante norvégienne a préféré monter en puissance à Lyon plutôt que de craindre une rechute en sélection.

Bien lui en a pris puisqu’elle a été récompensée par une titularisation dimanche soir contre le Paris FC. Une première depuis six mois que Hegerberg a fêtée avec un doublé. "Je me sens de mieux en mieux, ça fait du bien de débuter, ça change quelque chose. Je suis bien, je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe. C’était une très belle soirée et on va continuer à s’améliorer dans les prochaines semaines."

"On a montré une belle image"

En s’imposant largement 6-1 dans la capitale, on pourrait se demander ce qu’il y a à améliorer. Mais c’est mal connaître l’OL et Sonia Bompastor dans leur soif de perfection. Néanmoins, dimanche, c’est un vrai message qu’ont envoyé les Fenottes contre leur rival du début de saison. Le club lyonnais n’a jamais paru aussi armé et prêt aussi tôt depuis ces dernières années.

Une bien bonne nouvelle alors que le parfum de la Ligue des champions se rapproche doucement. "On savait que ça allait être un gros match. Le Paris FC fait un excellent début de saison. On était très bien préparées, même si on a eu une courte semaine avec les joueuses internationales revenues tard. On a été sérieuses et on a montré une belle image." Rendez-vous désormais vendredi (21h) avec la réception de Montpellier à Décines.