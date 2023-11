Paris FC - OL : Diani, Le Sommer, Hegerberg associées en attaque

Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer lors de OL – ASSE (crédit : David Hernandez)

Pour ce 6e rendez-vous de la saison, l’OL affronte le Paris FC ce dimanche (21h). Sonia Bompastor a décidé de sortir l’artillerie lourde. Kadidiatou Diani, Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer forment le trio d’attaque.

Le dimanche de football n’est pas fini pour l’OL. Quelques heures après le nul des garçons à domicile face à Metz (1-1), c’est une tout autre bataille qui se prépare à Paris. Loin de la lutte pour le maintien, les féminines du club lyonnais ont l’opportunité de prendre seules les commandes de la D1 féminine ce dimanche soir. Déjà leaders, les Fenottes affrontent le Paris FC, son dauphin, au stade Charlety et ont l’occasion de frapper un gros coup. Sonia Bompastor l’a bien compris et a décidé de mettre la grosse équipe pour affronter l’équipe francilienne. Les retours de Christiane Endler et Ellie Carpenter sont forcément à noter, mais c’est bien sur les avant-postes que la formation lyonnaise est impressionnante.

Dans son duel à distance avec Gaëtane Thiney, Eugénie Le Sommer prendra place sur le côté gauche de l’attaque. Elle laisse en effet l’axe à Ada Hegerberg qui signe enfin sa première titularisation de la saison après avoir fait l’impasse sur la trêve internationale pour revenir en pleine possession de ses moyens. Les deux meilleures buteuses de l’histoire de l’OL feront équipe avec Kadidiatou Diani pour un trio d’attaque qui fait saliver. Ces trois attaquantes seront soutenues par un milieu tout aussi impressionnant avec Melchie Dumornay et Lindsey Horan. Le Paris FC est prévenu, l’OL ne vient pas en touriste dans la capitale.

La composition de l’OL : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Bacha - Horan, Damaris, Dumornay - Diani, Hegerberg, Le Sommer