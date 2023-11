Qualifié in extremis en play-offs, l’OL Reign sera au rendez-vous de la finale. La franchise de Seattle a fait tomber 0-1 le San Diego Wave, premier de la régulière.

La retraite attendra encore un peu pour Megan Rapinoe ! Dimanche, l’Américaine s’est résolue à devoir patienter avant de devoir raccrocher les crampons et ce n’est pas pour lui déplaire. Grâce à sa courte, mais précieuse victoire 0-1 sur la pelouse de San Diego, l’OL Reign a décroché son ticket pour la finale de la NWSL. Le 11 novembre prochain, Rapinoe a donc l’opportunité de refermer le livre de sa carrière de la meilleure des manières avec un titre de championne. Ce serait une première pour la meneuse, qui a pourtant tout gagné, et la franchise de Seattle. Il faudra pour ça prendre le meilleur sur Gotham qui s’est imposé face à Portland (1-0).

Néanmoins, c’est déjà une saison réussie pour l’OL Reign qui s’est qualifié pour les play-offs à la dernière journée de la saison régulière. Voilà les joueuses de Laura Harvey en finale pour la première fois depuis 2015 et elles peuvent une nouvelle fois remercier Veronica Latsko. Déjà auteure de l’unique but lors du tour précédent, l’Américaine de 27 ans a remis ça dimanche à San Diego avec un but venu de nulle part. En choisissant de centrer, elle a quelque peu dévissé, mais son ballon a surpris la gardienne adverse qui a vu le ballon mourir sur son poteau avant de finir dans le but. L’OL Reign n’a eu besoin que de ce coup de pouce juste après la pause (47e) pour valider son ticket pour la finale.