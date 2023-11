Loin d’être bruyants malgré la situation sportive, les supporters de l’OL ont quand même fait passer un message aux joueurs dimanche. Plusieurs banderoles ont été déployées dans le stade pour rappeler l’objectif propriétaire à Lyon désormais.

Ce n’est pas souvent que cela arrive et pourtant les groupes de supporters ont décidé de faire cause commune dimanche en fin de matinée. Juste au-dessus de la boutique officielle de l’OL à Décines, une large banderole a été déployée avec les inscriptions "Objectif : maintien". Si l’on pouvait penser que les Bad Gones étaient à l’origine de cette action qui a ensuite fleuri au sein même de l’enceinte pour l’entrée des joueurs, ce sont bien tous les groupes de supporters du Parc OL qui ont validé cette mission qu’est aujourd’hui prioritaire : le maintien.

Avec déjà sept points de retard sur le premier non relégable après le nul contre Metz (1-1), la tâche s’annonce compliquée. "La réalité est que nous sommes derniers et que nous jouons le maintien, pour le moment. Les banderoles nous touchent, mais on est tous dans le même bateau, a assuré Maxence Caqueret après la rencontre. Les supporters sont derrière nous et on aura besoin d'eux pour remonter au classement. On espère que cela dure."

« Objectif maintien »… des mots qu’on ne pensait pas pouvoir être écrits devant le @GroupamaStadium… 😕



Mais le message des supporters est clair avant OL - Metz #OLFCM pic.twitter.com/iQNG3yRBNT — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) November 5, 2023

Il ne faudrait pas non trop tirer sur la corde. Car même s’ils sont pour le moment étrangement patients, les supporters ne peuvent se satisfaire d’une telle situation. Toutefois, ils ont choisi de faire front derrière les joueurs afin de ne pas rajouter encore un peu plus de pression dans cette opération commando. "C'est sûr que le club n'aspire pas à jouer le maintien, mais je ne pense pas que le maillot nous impose une pression supplémentaire, au contraire. Cela doit nous galvaniser." Cela fait maintenant dix jours que l’on entend ces paroles. Sans que les choses changent vraiment à l’OL.