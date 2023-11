Le GOAL FC organise un "match pour l’emploi" mardi 7 novembre

Les joueurs du GOAL FC avant l’entraînement (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce mardi 7 novembre à Tassin, le Goal FC organise un match pour l’emploi. Le but ? Permettre de trouver un emploi à travers le sport.

Nicolas Puydebois sera bien sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à partir de 19h. De son côté, le GOAL FC où officie notre consultant comme entraîneur des gardiens, se prépare non pas à animer une émission, mais à accueillir un match pour l’emploi. En effet, ce mardi 7 novembre, le club de l’ouest lyonnais organise une rencontre sportive afin d’aider des personnes à trouver un emploi grâce au sport et sans CV.

La rencontre se tiendra du côté de Tassin la demi-Lune au stade René Dubot de 14h à 16h. Pour y participer, il suffit de vous inscrire via ce lien. Avec quatre de ses partenaires qui recrutent (Groupe LIP, Burger King, Intersport Champagne et les pizzérias Antonio e Marco), le GOAL FC veut "matcher pour l’emploi" et favoriser l’insertion au monde du travail.