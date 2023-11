Metz est reparti "amer" après le nul contre l’OL (1-1)

Menant au score après un joli but de Jallow, le FC Metz a finalement craqué à sept minutes de la fin contre l'OL. Toujours 16e, le club messin regrettait de ne pas repartir avec les trois points.

L’OL ne fait plus peur et il n’y a qu’à écouter les velléités adverses pour le comprendre. Depuis le début de la saison, le Parc OL n’est plus une forteresse et les adversaires ont compris qu’il y avait une faille. Comme Lorient et Clermont dernièrement, le FC Metz n’est pas venu à Décines battu d’avance dimanche, mais avec des ambitions. S’il aurait "signé pour un nul à Décines avant le match", Laszlo Bölöni est finalement reparti en Lorraine, frustré de n’avoir pris qu’un point (1-1). "Je suis un peu amer aussi, car c’est la deuxième fois qu’on ne prend pas la victoire."

Après une entame timide durant laquelle Metz aurait pu rapidement être mené au score, la formation lorraine a petit à petit pris confiance et poussé Anthony Lopes à s’employer. Déjà buteur en Coupe de France en janvier dernier, Ablie Jallow s’est rappelé aux bons souvenirs des Lyonnais avec une frappe lointaine. "Lyon doit l’acheter, car il marque des buts importants. C’est 20 millions, par contre", a ironisé le coach messin. Menant au score à l’extérieur, Metz a finalement craqué sous la pression de l’OL et un but de Skelly Alvero.

"Trop de changements à l'OL pour continuer sur une dynamique"

Dans ce match de la peur, personne n’est satisfait, même si les visiteurs font une bien meilleure affaire, rien que dans l’aspect mental. L’OL continue lui d’être la lanterne rouge du championnat. "Je pense qu’il ne va pas finir là où il est. La passation de pouvoir a créé des problèmes pour le club. Si je compare avec le groupe que j’ai rencontré la saison passée en Coupe de France (défaite 2-1), il y a trop de changements pour pouvoir continuer sur une dynamique. Les changements, il faut pouvoir s’y adapter, les digérer."

Il faudrait pour ça avoir un capitaine à la barre...