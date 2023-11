Week-end noir pour l’OL Académie

Jérémie Bréchet, entraîneur adjoint de l’OL et coach des U19 (crédit : David Hernandez)

Avec quatre défaites et un nul, l’OL Académie a passé un week-end loin d’être victorieux. Retour sur les résultats.

Il n’y a pas que les joueurs de Fabio Grosso qui ont passé un mauvais week-end. Toute l’Académie de l'OL a également la tête des mauvais jours ce lundi au moment d'attaquer la semaine. Aucune victoire n’a été à se mettre sous la dent pour les équipes de jeunes. La réserve masculine avait lancé ce week-end noir avec une défaite (0-2) contre l’US Feurs samedi et les choses ne sont pas allées en s’arrangeant dimanche.

La réserve féminine s’est, elle aussi, inclinée dimanche à l’heure du déjeuner. Déjà défaite une première fois contre Toulouse, les Fenottes ont perdu à domicile contre l’AS Cannes (0-1). Malgré le renfort d’Alice Sombath, les Lyonnaises ont craqué à un quart d’heure de la fin. Un deuxième revers qui n’est pas sans conséquence pour l’OL. Le club lyonnais pointe désormais à la 5e place même si le fauteuil de leader n’est qu’à trois longueurs.

Défaite surprise pour les U19

De défaite, il en a aussi été question pour les U19 et les U17 masculins dimanche. Pour les joueurs de Jérémie Bréchet, c’est une vraie contreperformance puisque ce revers intervient contre le FBBP01 qui pointait dans le bas du tableau avant le coup d’envoi. Surtout, les Lyonnais avaient fait le plus dur en prenant l’avantage après une demi-heure de jeu grâce à Lenny Djouad. Mais comme face à Clermont lors de la dernière journée, les U19 ont craqué après l’heure de jeu. Naïm Mouaddeb s’est offert un doublé (61e, 70e) pour infliger une deuxième défaite de suite à l’OL.

Le derby U17 pour les Stéphanois

La formation lyonnaise reste deuxième au classement, mais voit Auxerre s’envoler avec huit points d’avance. Du côté des U17, la tâche s’annonçait bien plus compliquée avec un derby contre le leader stéphanois. La hiérarchie a été respectée avec une victoire de l’ASSE après un but rapide de Bradley Riuz (8e). Néanmoins, l’OL aurait pu profiter d’une supériorité numérique pendant la seconde période pour recoller au score. Il n’en a rien été et Mathieu Hoareau s’est même vu montrer le chemin du vestiaire avant le coup de sifflet final…

Quand rien ne va même les U19 féminine ne sont pas là pour redresser la barre. Ayant la possibilité de reprendre les commandes de leur groupe, les jeunes Lyonnaises ont failli contre Dijon (1-1). Liana Joseph a bien trouvé la faille à la 21e minute, mais les Bourguignonnes ont rapidement recollé au score. Dans leur malheur, les U19 féminines ont au moins eu la chance de voir le Paris FC perdre contre Fleury, qui prend la tête. Mais avec un match en moins toujours contre Dijon, l’OL peut espérer virer en tête.

Réserve masculine : OL - US Feurs (0-2)

Réservé féminine : OL - AS Cannes (0-1)

U19 : OL - FBBP01 (1-2)

U19F : OL - Dijon (1-1)

U17 : ASSE - OL (1-0)