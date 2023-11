Mahamadou Diawara et Alexandre Lacazette lors d’OL – Metz (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Obligé de partager les points avec Metz, l’OL n’a toujours pas gagné. Depuis ce week-end, la formation lyonnaise est devenue la dernière à ne pas avoir gagné en compétitions officielles cette saison.

Plus de cinq mois que les supporters attendent ça. Depuis le 27 mai dernier, l’OL n’a plus goûté aux joies d’une communion avec le public pour fêter les trois points acquis. Les adieux de Jean-Michel Aulas ont correspondu à la dernière victoire lyonnaise en championnat. Une éternité et une aberration pour un club comme l’OL. Il y a bien eu une victoire à l’arrachée (2-1) comme De Treffers à la mi-juillet, mais même la trêve estivale n’avait pas permis de s’enflammer pour l’exercice à venir des Lyonnais. Très certainement une peinture de ce qui allait se passer et dont personne ne voulait croire.

Au 6 novembre 2023, l’OL n’a toujours pas gagné une rencontre de championnat. Le FC Metz représentait le dernier adversaire abordable avant un calendrier costaud, mais les Lyonnais n’ont même pas été capables d’assurer le strict minimum. Avec un point du nul (1-1) en plus dans la besace, la formation de Fabio Grosso est désormais la risée de l’Europe. Avec les victoires de Sheffield et Mayence durant le week-end, l’OL est à présent la seule équipe des cinq grands championnats à ne pas avoir eu le succès en compétitions officielles. En déplacement à Rennes, dimanche prochain, l’OL rencontre une bête blessée après sa défaite contre Nice, dimanche soir.