Alexandre Lacazette et ses coéquipiers écoutant les Bad Gones après OL – Metz (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Incapable de gagner contre le FC Metz (1-1), l’OL continue sa traversée du désert. Quand Fabio Grosso continue d’être soutenu, la direction lyonnaise a brillé par son absence dimanche à Décines.

Dans l’environnement de l’OL, on se demande quelle mouche a bien pu piquer les groupes de supporters. Il n’était pas question de remettre en cause leurs différentes banderoles avec l'inscription "Objectif : maintien" mais bien leur relatif calme au moment de voir l’OL presque soulagé d’avoir accroché le point du nul (1-1) contre le FC Metz. Dans un passé pas si lointain, la situation sportive actuelle aurait déclenché une rébellion chez les supporters. Dimanche après-midi, il y a bien eu quelques sifflets et un nouveau discours fait aux joueurs, mais on est loin de la cellule de crise qu’a pu connaitre le Parc OL ces dernières années.

Même les joueurs semblent aujourd’hui surpris de voir un tel soutien malgré quatre points en dix matchs. "Il faut faire beaucoup plus, surtout quand on voit le public qui a été derrière nous pendant 90 minutes. C’est très rare", a concédé Clinton Mata. Certains joueurs et entraîneurs auraient certainement aimé pouvoir connaitre pareille indulgence des groupes de supporters lyonnaise. Seulement, ce sont bien les seuls qui remplissent leur rôle à l’instant T entre Rhône et Saône. Dans une semaine forcément compliquée à gérer avec notamment les cris de singe et salut nazi qui ont poussé à mettre tout le monde dans le même sac, les 42 000 spectateurs ayant encore répondu présents n’ont pas été récompensés de leurs efforts et encouragements.

Grosso pour le moment encore protégé

Ils ont eu le droit à un nouveau match durant lequel l’OL a multiplié les séquences de handball, allant de droite à gauche, de gauche à droite, sans vitesse ni mouvement. Metz n’en demandait pas tant et est même reparti de Lyon avec quelques regrets. C’est dire le mal dans lequel est l’OL en ce moment. Après les incidents à Marseille, la prise de conscience était là, dimanche, les discours étaient une nouvelle fois faits de "il faut travailler plus", "retrouver la confiance". Des phrases qui sont répétées sans cesse sans que rien ne change. L’effet Grosso se fait lui aussi attendre.

Acclamé par tout un stade, l’Italien s’est pour le moment offert un totem d’immunité avec ses déboires à Marseille. Il n’y a qu’à entendre les Bad Gones lui souffler qu’il ne pourra pas tout changer tout seul pour comprendre que l’entraîneur est pour l’instant loin d’être remis en question. Ses choix peuvent pourtant l’être. Contre Metz, dans un match où il fallait "une victoire", Fabio Grosso a aligné un système en 3-5-2. Rien de choquant, mais avec huit joueurs à vocation défensive dans un match à impérativement gagner, les moyens de faire la différence sont limités. Néanmoins, ce n’est pas un choix de joueur ou de placement qui empêche l’OL de gagner. "Ce n’est pas une question de système. On a joué avec d’autres systèmes, offensifs, défensifs. C’est une question d’attitude pour le moment, a assuré le coach. On n’arrive pas à exprimer nos qualités et à côté, on donne des occasions aux adversaires sur de petites fautes."

"John Textor, où es-tu ?", a clamé le Virage Nord

Pour le moment, le discours de l’Italien passe toujours auprès des supporters et des médias. Mais il faut des résultats et vite. L’objectif maintien brandit par les supporters au Parc OL commence déjà à prendre du plomb dans l’aile et personne ne semble s’en offusquer. Après la rencontre, un proche du groupe n’a pas manqué de faire part de son inquiétude face à la tournure des évènements. Qu’ils soient sportifs ou non. Car si Grosso jouit aujourd’hui d’un certain calme des supporters, c’est en partie parce qu’il est le seul à prendre la parole.

Au sortir d’une semaine où l’unité a été mise au centre des débats, la direction sportive a brillé par son absence dans la tribune présidentielle. C’est à se demander si ce n’était pas Tony Parker le représentant, lui qui a pris place sur le siège de John Textor. Vincent Ponsot, certes excusé, car en déplacement au Sénégal, n’était pas là, pas plus que Santiago Cucci, qui va quitter son poste à la fin du mois. Une situation incompréhensible.

Le flou organisationnel n’aide en rien à se projeter, ce qui a poussé les Bad Gones à demander une "direction présente du lundi au vendredi et pas au Brésil". La patience semble avoir atteint ses limites et l’OL continue de creuser sans savoir s’il touchera un jour le fond. Pourtant, la Ligue 2 commence petit à petit à pointer le bout de son nez.