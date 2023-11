OL - Grosso : "Les supporters ne veulent pas de cette situation"

Dix minutes après le nul entre l’OL et le FC Metz (1-1), Fabio Grosso s’est rendu du côté du Virage Nord. L’entraîneur lyonnais a tenu à les remercier, mais aussi à entendre leurs doléances.

Une semaine après les incidents à Marseille, les groupes de supporters avaient choisi d’accueillir Fabio Grosso sous les applaudissements. Pas de banderoles, mais des "Grosso, Grosso" repris en chœur par tout un stade au moment de l’annonce des équipes et même en plein milieu de la rencontre. Ces chants ont forcément touché l’entraîneur de l’OL qui s’est permis de se lever de son banc pour applaudir et saluer le Kop Virage Nord au milieu de la première mi-temps.

À ces échanges de gestes a suivi une discussion après la rencontre. Le coup de sifflet final (1-1) ayant été sifflé depuis déjà dix minutes, Fabio Grosso est ressorti des entrailles du Parc OL pour se diriger vers les Bad Gones. Un moment d’échange sur lequel est revenu le coach en conférence de presse. "Je les ai remerciés parce qu’ils nous ont encouragés de la première à la dernière minute. Ils n’ont jamais lâché et ils ont tout donné pour nous aider à aller chercher cette victoire. On a eu les occasions pour… J’ai senti que je devais faire ça et je suis allé les voir."

Les Bad Gones en ont contre Textor

Seulement, après ce nul et ce nouveau match sans victoire, le groupe de supporters du virage nord n’a pas manqué de montrer son mécontentement avec un nouveau discours face aux joueurs à la fin du match. Réclamant notamment la présence quotidienne d’une direction sportive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec John Textor, les BG87 ont regretté la situation actuelle entre Rhône et Saône. Un constat que partage Grosso. "Ils ne veulent pas cette situation, ils veulent la changer et j’ai confirmé que c’était pareil de notre côté. On a essayé d’aller chercher ces occasions pour gagner, mais on n’y arrive pas. Il manque encore quelque chose et il faut trouver…" Pour le moment, le champion du monde 2006 ne l’a pas mais "il faut essayer de sortir l’OL de cette situation". Il est vrai qu’il y a de plus en plus urgence.