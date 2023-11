OL : Mata ne veut "pas mentir à dire qu’on joue l’Europe"

Ayant réussi à accrocher tant bien que mal le point du nul ce dimanche contre Metz (1-1), l’OL n’avance pas. L’opération maintien est plus que jamais lancée pour Clinton Mata.

Un point à défaut de mieux. Ce dimanche, l’OL a dû puiser dans ses ressources pour aller chercher le point du match nul face au FC Metz (1-1). Quand les trois points étaient recherchés avant la partie, les Lyonnais se contenteront bien malgré eux de cette petite unité de plus au compteur. Cela ne fait pas bouger les choses entre Rhône et Saône puisque le club reste accroché à cette dernière place du championnat.

En ne gagnant pas pour la onze fois de suite, une première depuis 1965-1966, l’OL continue de creuser alors qu’un sursaut d’orgueil était attendu. À l’image des supporters et de leur banderole "Objectif : maintien", Clinton Mata ne fait pas semblant et fait preuve de réalisme au moment de parler de la situation, au contraire de ses dirigeants. "On est dernier, on ne va pas se mentir à dire qu’on joue l’Europe. Il faut grimper petit à petit et sortir la tête de l’eau. Il ne faut pas se mentir à soi-même en disant ça va mieux, on va jouer l’Europe."

"La vie ne donne pas toujours ce qu'on veut"

Il est clair que ça ne va pas mieux dans le jeu de l’OL. Faisant encore une fois preuve d’une certaine inefficacité offensive et puni défensivement, le club lyonnais traîne comme un boulet tous ces défauts depuis le début de la saison et ne parait pas réussir à trouver les solutions. Il y a pourtant péril dans la demeure avec ces quatre points en dix matchs.

Avec le calendrier qui attend les joueurs de Fabio Grosso, c’est à se demander avec combien de points l’OL va finir cette phase aller… "C’est un club avec une histoire qui a un grand vécu. Dans la vie, il faut savoir assumer ses responsabilités et ce n’est pas que dans le foot. On a tous des responsabilités et il faut les assumer sur le terrain, a poursuivi le défenseur angolais. Il faut vite s’adapter et mettre beaucoup plus d’énergie. On voulait jouer le haut du tableau, mais la vie ne donne pas toujours ce qu’on veut." Il va falloir se retrousser les manches et très vite...