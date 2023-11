Face à Metz, l’OL ne veut pas égaler la pire série de son histoire

Rayan Cherki lors d’OL – Metz en Coupe de France (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ce dimanche, l’OL accueille le FC Metz à 13h. Dans ce duel de bas de tableau, les Lyonnais souhaitent gagner leur premier match de la saison. Et ainsi retrouver le goût des trois points pour la première fois depuis le 27 mai dernier.

"On a besoin de cette victoire". Vendredi, Fabio Grosso n’y est pas allé par quatre chemins au moment de parler de la confrontation à venir contre le FC Metz. S’il s’est peut-être assuré un sursis avec les évènements de Marseille, l’entraîneur n’a pas pour autant oublié la situation sportive dans laquelle se trouve l’OL après neuf journées. Les Lyonnais sont toujours derniers du championnat et l’effet Grosso ne s’est pas encore fait sentir en quatre matchs.

Ce dimanche est-il enfin le fameux déclic attendu depuis des semaines ? L’Italien, tout comme Anthony Lopes, a vu des raisons d’espérer et croire à ce sursaut d’orgueil à partir de 13h au Parc OL. Les plus de 40 000 supporters présents dans l’enceinte ne demandent que ça et surtout que les paroles soient désormais suivies d’actes. Car, la disette commence à durer.

Dernière victoire le 27 mai dernier

Il y a certes eu la pause estivale au milieu, mais l’OL n’a plus gagné depuis les adieux de Jean-Michel Aulas à tout un stade. Le calendrier affichait alors la date du 27 mai 2023 et les Lyonnais présents en tribunes ne se doutaient certainement pas que cette victoire contre Reims serait la dernière au moment d’attaquer le mois de novembre.

C’est pourtant bien la réalité avant de recevoir le FC Metz. Avec 3 nuls et surtout 7 défaites, l’OL attend de retrouver le goût des trois points. Ce dimanche serait le mieux face à un adversaire "abordable". Cela éviterait aussi d’égaler la plus longue disette de l’histoire du club lyonnais et qui remonte à la saison 1965-1966. Un foot d’un autre temps.