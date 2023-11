Ce dimanche, les U17 de l’OL s’attaquent à la montagne stéphanoise. Leader, l’ASSE reçoit les Lyonnais pour un derby à l'Etrat.

À défaut d’en avoir en Ligue 1, les derbys sont bien présents dans les autres catégories d’âge à l’OL. Les féminines de l’OL avaient lancé ces rendez-vous toujours attendus avant que la réserve n’en fasse de même sur le terrain Gérard Houllier, il y a quelques semaines. Avec 100% de victoire, le derby est pour le moment rouge et bleu et les U17 lyonnais vont tenter de faire perdurer cette invincibilité. Sauf que la mission s’annonce sur le papier plus corsée que pour les deux autres équipes lyonnaises.

En déplacement à Saint-Etienne ce dimanche (15h), les joueurs de Mohamed Chacha affrontent tout simplement le leader de la poule D du championnat. Quatrièmes à quatre points, les Lyonnais sont en embuscade, mais alternent le bon et le moins bon depuis neuf journées. L’odeur du derby peut-il transcender les jeunes de l’OL ? Pour ce rendez-vous à l’Etrat, Chacha sera malheureusement privé de Rémi Himbert, qui était encore avec l’équipe de France U16 samedi.

Ne pas tomber dans le piège bressan pour les U19

Pendant que les U17 croiseront le fer contre les Verts, les U19 de l’OL ont rendez-vous à Meyzieu (15h) pour un match qui, sur le papier, est plus qu’abordable. Deuxièmes du championnat, les joueurs de Jérémie Bréchet ont, eux aussi, un derby régional avec la réception de Bourg-en-Bresse. Les Bressans n’ont gagné qu’un match depuis le début de la saison et l’OL a donc l’occasion de reprendre confiance après avoir été surpris par Clermont, il y a deux semaines. La preuve que rien n’est écrit d’avance avec ces U19 qui, même sans être forcément flamboyants, sont bien lancés dans la course aux play-offs.