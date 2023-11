Tony Parker bientôt de retour dans le board de l’OL

Président de l’ASVEL depuis 2014, Tony Parker avait quitté le conseil d’administration de l’OL en janvier dernier. L’ancien basketteur devrait bientôt faire son retour dans l’organigramme lyonnais.

Ce dimanche, pas de trace de John Textor et Santiago Cucci dans les travées du Parc OL. Malgré les incidents de la semaine, la direction était une nouvelle fois absente à Décines ce qui a poussé les Bad Gones a demandé "où est John Textor ?" après le nul entre l’OL et Metz (1-1). Un peu de sarcasme pour décrire malgré tout une situation que personne n’aurait imaginée du temps de Jean-Michel Aulas. Pourtant, dimanche, le siège d’ordinaire attribué au propriétaire américain était bien occupé mais pas par son hôte habituel. En effet, Tony Parker avait pris place dans le fauteuil de John Textor aux côtés de Bruno Bernard, président de la Métropole.

Textor et Parker discutent pour l'Arena

Voir l’ancien basketteur français présent au Parc OL est devenu une habitude puisqu’il avait déjà été aperçu aux côtés de Textor et Cucci lors de la réception de Lorient il y a presque un mois. Parker pourrait d’ailleurs se montrer bien plus omniprésent du côté de Décines, si l’on en croit sa sortie sur Prime Video avant le match de Ligue 1. "J'ai parlé hier avec John (Textor). Il veut que je revienne dans le board de l'OL, que j'intègre le board d'Eagle. J'ai envie d'aider, c'est un peu la même famille, l'OL et l'Asvel, on est ensemble, donc si je peux aider, c'est avec plaisir."

Membre du conseil d’administration de l’OL Groupe, Tony Parker avait pourtant rendu son siège au moment de la vente du club il y a quelques mois. A l’heure où des discussions existent entre Textor et Parker pour la cession de l’Arena, ce rapprochement semble tout sauf anodin entre les deux parties.