OL - Metz (1-1) : Lopes a tenu, Baldé a gâché

Ce dimanche, l’OL a concédé le nul contre le FC Metz. Les scenarii auraient pu être bien différents avec un Anthony Lopes moins décisif et un Mama Baldé bien plus. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Lopes a tenté d’empêcher le bateau de couler

Il n’a pas forcément été sollicité outre mesure dans cette rencontre. Avec 10 tirs messins, Anthony Lopes a connu des après-midi où il a eu bien plus de travail. Et pourtant, en deux interventions, le portier lyonnais a évité à l’OL et ses supporters de vivre encore de sérieux maux de tête. Coupable contre Clermont sur le but du break avec une position un peu avancée, Lopes a, ce dimanche, permis à ses coéquipiers de continuer à croire à une première victoire pendant plus de 70 minutes. On peut forcément le critiquer sur certaines interventions à l’image d’une sortie sur corner ratée. Mais en s’interposant par deux fois de suite devant Jallow, Lopes a plus que rempli son rôle.

Vigilant sur la frappe lointaine du Messin, le Portugais s’est ensuite illustré dans la foulée avec une manchette (39e). Deux arrêts salvateurs après avoir déjà bondi pour éviter à Mahamadou Diawara de marquer contre son camp sur une relance ratée dès la 2e minute. Mais dans ce marasme, Lopes ne peut pas sauver le navire tout seul et il a eu beau se déployer, la frappe chirurgicale de Jallow, encore lui, a cette fois fait mouche…

Le flop : un face-à-face qui aurait pu tout changer

Les choix de Fabio Grosso sont forcément discutables après cette rencontre terne et ce nul (1-1). Mais les critiques, qui auraient également pu s’abattre même en cas de victoire, aurait été peut-être tout autre dès la 40e seconde de jeu. Dans cette recherche d’une première victoire de la saison, l’OL s’est vu offrir sur un plateau l’occasion rêvée de se mettre dans les meilleures conditions. Voulant rapidement mettre en avant leur volonté d’en découvre, les Lyonnais ont poussé Metz à la faute. Mama Baldé s’en est allé défier Alexandre Oukidja avec un boulevard devant lui.

Tout le stade était déjà debout, prêt à rugir de plaisir d’une première ouverture du score cette saison. C’était sans compter sur le manque de confiance qui touche l’attaquant lyonnais depuis le début de la saison. Encore muet, Baldé n’a pas réussi à gagner son duel, le gardien messin anticipant presque l’initiative du Lyonnais. Un duel perdu qui aurait pu changer bien des choses, mais qui a surtout coulé mentalement le numéro 7 derrière…