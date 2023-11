Fabio Grosso lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dimanche, l'OL se déplace sur la pelouse du Stade rennais pour la douzième journée de Ligue 1. Les deux équipes ne sont pas au mieux, la faute à un style de jeu pas assez tranchant.

Les retrouvailles entre l'OL et Bruno Genesio seront-elles aussi passionnantes que passionnelles ? Dimanche, les hommes de Fabio Grosso affronteront le Stade rennais au Roazhon Park en espérant enfin décrocher leur premier succès de la saison. Derniers de Ligue 1, les Lyonnais doivent l'emporter chez des Bretons, onzièmes qui restent sur quatre matchs sans victoire en championnat. La mauvaise période - relative d'un club à l'autre - peut s'expliquer par un style de jeu pas assez direct et tranchant.

Rennes huitième, Lyon seizième en Europe

Selon la lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football (CIES) publiée ce mercredi, Rennes et l'OL font partie des seize équipes qui attaquent de manière la moins directe dans le top 5 européen (Ligue 1, Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A). Calculé à partir des sprints en phase de possession, des appels et de la distance parcourue par le ballon, cette donnée n'est pas forcément négative. Au contraire, puisque Manchester City, le Paris Saint-Germain et Arsenal, modèles du genre, trustent les trois premières places.

Mais tout le monde n'a pas Pep Guardiola, Luis Enrique ou Mikel Arteta sur son banc. Derrière eux, c'est effectivement le Clermont Foot qui prend la quatrième place... avec la pire attaque de Ligue 1. Lyon, deuxième plus mauvaise équipe dans ce domaine avec seulement huit buts marqués cette saison, arrive à la seizième place du classement honorifique des attaques placées. Le CIES note que le ballon ne parcourt que 8,8 kilomètres lorsque l'OL a la possession. Le Stade rennais, huitième pire indice, est surtout coupable de ne pas faire suffisamment d'appels : 67,8 % contre 71,8 % pour les Rhodaniens. Avec seize buts marqués, les hommes de Bruno Genesio sont toutefois en meilleure forme à ce niveau-là. De quoi largement faire la différence dimanche.