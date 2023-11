Oumar Solet (ex-OL) revient sur ses difficultés à Lyon

Oumar Solet à l’entraînement de l’OL en 2020 (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Aujourd'hui au RB Salzbourg, Oumar Solet affronte l'Inter Milan ce mercredi en Ligue des champions. L'occasion de revenir sur ses deux années délicates à l'OL.

L'Olympique lyonnais ne peut plus sentir le bon goût des rencontres européennes, mais peut toujours se consoler en voyant ses joueurs participer à la Ligue des champions. Ce mercredi, Oumar Solet sera l'un d'entre eux puisqu'il devrait tenir son rang en défense centrale du Red Bull Salzbourg face à l'Inter Milan. Déjà titularisé au match aller (défaite 2-1), le Français de 23 ans commence à prendre définitivement son envol au plus haut niveau. Passé par l'OL entre 2018 et 2020, il n'avait pas encore acquis cette maturité.

"À Lyon, je ne me sentais pas aimé"

Dans un entretien accord au Parisien, Oumar Solet est revenu sans détour sur cette expérience mitigée. Arrivé de Laval, alors en National, le défenseur central n'a jamais vraiment eu sa chance à l'OL. Il n'a compté que quatre matchs au compteur, malgré de bonnes prestations avec la réserve. "À Laval, les gens m’aimaient, tout le monde était derrière moi. À Lyon, j’étais tout seul, déplore-t-il aujourd'hui. C’était difficile de gérer ma frustration parce que j’ai l’habitude de jouer, j’ai besoin qu’on m’aime et à Lyon je ne me sentais pas aimé."

Titularisé qu'une seule fois en Ligue 1 sous les ordres de Bruno Genesio (à Toulouse en janvier 2019, 2-2), il n'a plus eu la confiance de Sylvinho et Rudi Garcia par la suite. "J’étais renfermé sur moi-même, souvent très triste. Ça m’est arrivé de montrer ma déception et personne n’a réagi. J’attendais des gens autour de moi qu’ils m’encouragent. Malheureusement, nous n’étions pas sur la même longueur d’onde", a-t-il expliqué avant sa rencontre capitale de Ligue des champions.

Depuis son départ en Autriche, l'ancien lyonnais s'épanouit complètement. Lors de ses deux premières saisons, Oumar Solet a notamment réalisé par deux fois le doublé coupe-championnat. Lors du dernier exercice, lui et le RB Salzbourg n'ont remporté "que" la Bundesliga. En 2021-2022, il était le joueur de D1 autrichienne ayant réussi le plus de passes par matchs, symbole d'une confiance retrouvée.