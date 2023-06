Passé par l’OL pendant un peu plus de deux ans, Oumar Solet n’a pas réussi à s’imposer entre Rhône et Saône. Le défenseur avoue ses erreurs, mais estime qu’il y a moins d'accompagnement en France qu’en Autriche pour les jeunes.

À l’image de Cenk Ozkaçar, il n’a pas pu vraiment performer avec l’OL pour montrer l’étendue de son talent. Comme le défenseur turc, Oumar Solet a dû se contenter de miettes pendant les 30 mois passés entre Rhône et Saône. Avec quatre petits matchs au compteur, l’ancien Lavallois n’a pas réussi à convertir les espoirs qui avaient été placés en lui en janvier 2018. Débarqué dans le club lyonnais à seulement 18 ans, Solet a rapidement vu la marche qui pouvait séparer Laval de l’OL.

"Quand tu arrives à Lyon, directement dans l’équipe première, tout le monde est au-dessus de toi. Tu dois te faire un nom, a déclaré le défenseur dans une interview sur Transfermarkt. En étant l’un des plus jeunes de l’équipe, tu dois tout faire « au carré », être le premier à l’entraînement, en faire plus que les autres, en montrer plus... C’est quelque chose que je n’ai pas bien géré. Je me reposais beaucoup sur mes qualités et mes habitudes."

"Difficile d'aider un jeune à sortir de sa frustration en France"

À force de la jouer tranquille, Oumar Solet ne va pas convaincre ses différents entraîneurs (Genesio, Sylvinho, Garcia) de lui laisser une chance. Et c’est un cercle vicieux qui va se mettre en place pour un joueur peut-être pas encore assez mûr mentalement et qui va se faire les croisés en janvier 2020. À Salzbourg depuis trois ans désormais, Solet assume certaines erreurs, comme le fait de montrer sa frustration quand il ne se sentait pas récompensé, mais aurait aimé "un encadrement qui m’aide à grandir, à remplir mes objectifs sur le terrain, et en dehors."

Cet accompagnement, il l’a trouvé en Autriche où il vient d’être champion pour la troisième fois. Dans le club du giron Red Bull, les effectifs sont internationaux et surtout très jeunes. De quoi changer l’approche générale. "En France, les clubs et les staffs n’arrivent pas à gérer les jeunes qui ont moins de temps de jeu ou qui n’ont pas ce qu’ils désirent. Ils ne savent pas comment les aider à sortir de leur frustration. Ils vont moins les pousser vers le haut."

Comme un poisson dans l’eau à Salzbourg, Oumar Solet s’est fait un nom avec la Ligue des champions et rêve plus grand désormais en retrouvant un club du top 5 européen durant l’été.