Afin de tester le nouveau système d'alerte des populations, FR-Alert, en vue de la Coupe du monde de rugby, un exercice sera réalisé au Parc OL le 27 juin et touchera les habitants de Décines, Meyzieu et Chassieu.

La Coupe du monde de rugby approche à grands pas et la Préfecture du Rhône cherche à s’armer du mieux possible contre tout scénario. Dans la cadre du tournoi, un exercice "attentat" va être réalisé le 27 juin prochain au Parc OL, a annoncé la préfecture dans un communiqué. Cela va permettre de tester le dispositif d’alerte et d’information des populations, FR-Alert.

Un scénario "attentat" sera déployé et les personnes présentes dans les communes de Décines, Meyzieu et Chassieu disposant d'un téléphone portable recevront une notification d'alerte par SMS ainsi qu'un signal sonore spécifique.

"Chaque année, de nombreux exercices de sécurité civile sont organisés sous l'autorité de la préfète du Rhône pour garantir la sécurité des sites sensibles", peut-on lire dans le communiqué préfectoral. Appelé FR-Alert, ce dispositif permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d'un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger et de l'informer des comportements à adopter pour se protéger."

Dans le cadre de cet exercice, les personnes concernées "n’auront aucune action à entreprendre ou comportement particulier de mise à l'abri à adopter." Ce dispositif d'alerte a été déployé sur le territoire français en juin 2022 et fonctionne grâce au réseau des opérateurs. Il peut être utilisé en cas de catastrophe naturelle, d'accident chimique, industriel ou nucléaire et d'attaque terroriste.