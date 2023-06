Le Parc OL, 2e affluence de moyenne cette saison

Avec un peu plus de 47 580 spectateurs de moyenne, le Parc OL se range deuxième au classement des tribunes derrière l’OM. Seulement, le taux de remplissage du stade de Décines n’est que de 80%.

Il y a eu vagues de contestation envers Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, les sifflets à destination de certains joueurs (Aouar, Dembélé, Toko-Ekambi) et tout simplement la situation sportive de l’OL. Pourtant, les supporters lyonnais ont tenté de répondre présents du mieux possible. Certains comportements sont forcément condamnables, mais dans l’ensemble le soutien populaire a été au rendez-vous. Il y a bien eu des déserts comme face à Rennes où le Virage Nord et Sud avaient choisi de boycotter la rencontre, mais il y a aussi eu de belles soirées à Décines.

Seulement 80% de taux de remplissage

Quand le spectacle n’a pas été au rendez-vous sur le terrain, il l’a été en tribunes. On se souvient encore du magnifique spectacle pour les 35 ans des Bad Gones ou encore l’hommage à Jean-Michel Aulas pour la dernière de la saison. En 19 matchs disputés cette saison en Ligue 1, le Parc OL a attiré en moyenne 47 583 spectateurs selon les chiffres donnés par la LFP.

Il convient de préciser que ces chiffres, quel que soit le stade en Ligue 1, sont faussés puisque les abonnés, même absents, comme ce fut le cas contre Rennes, sont pris en compte. Avec la deuxième affluence en moyenne de la saison derrière l’OM (62 522), l’OL peut se satisfaire de ce chiffre. Seulement, le Parc OL affiche un taux de remplissage à 80%. Dans le top 10 publié par la LFP, seuls Lille (74%), Toulouse (75%) et Nice (65%) font pire.