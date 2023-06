OL : agrément validé par la FFF pour l’Académie féminine

Dans le cadre de la structuration du football féminin en France, plusieurs clubs avaient fait la demande pour l’agrément de leur centre de formation. Sans surprise, l’OL a eu une réponse positive de la FFF pour ces deux académies féminine et masculine.

Il n’y avait que peu de doutes de voir arriver une réponse négative sur le bureau de Laurie Dacquigny. La responsable du centre de formation féminin de l’OL peut avoir le sourire. Ce mardi, le club lyonnais a reçu un avis positif afin que l’Académie reçoive l’agrément de la Fédération française de football et du Ministère des Sports. C’est une première pour la section féminine et cela s’inscrit dans la volonté de pousser le football féminin en France vers le haut.

Dans le cadre de la structuration du football féminin souhaitée notamment par Jean-Michel Aulas, l’OL avait saisi l’opportunité de la FFF en se déclarant candidat à l’obtention de cet agrément afin de continuer "à œuvrer dans l’excellence au niveau de la mixité des structures."

Agrément également validé pour l'Académie masculine

En plus de ce premier agrément reçu par le centre de formation féminin, l’OL a vu la FFF et le Ministère renouvelle pour les quatre prochaines saisons l’agrément pour celui des garçons. Quand des changements risquent d’intervenir au sein de l’Académie dans les prochains jours, le club lyonnais continue d’être reconnu dans l’excellence de sa formation afin "d’accompagner les jeunes joueurs aussi bien sur le plan sportif que sur les plans scolaires et éducatifs", comme conclu dans le communiqué publié par l’OL ce mardi.