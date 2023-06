OL - D1 féminine : Canal Plus garde les droits TV jusqu’en 2029

Après l’échec de l’appel d’offres, la FFF et Canal Plus sont finalement tombés d’accord. Le groupe audiovisuel continuera de diffuser la D1 féminine jusqu’en 2029.

C’est un ouf de soulagement pour la Fédération Française de football et Jean-Michel Aulas. En charge du football féminin de haut niveau au Comex et désormais plus engagé que jamais, l’ancien président de l’OL n’a pas caché sa satisfaction mardi. Celle de voir le championnat de France avec un diffuseur sur une très longue durée. Comme attendu depuis quelques jours, la FFF a confirmé avoir trouvé un accord avec Canal Plus pour poursuivre le partenariat en D1 féminine. La chaîne cryptée a mis la main sur les droits TV jusqu’à la fin de la saison 2029. De quoi pouvoir voir l’avenir sereinement à toutes les échelles du football féminin.

"Ces contrats de diffusion marquent une nouvelle étape dans le développement de notre football féminin qui en train d’accélérer sa professionnalisation, a déclaré Aulas après la réunion du Comex ce mardi. En offrant à notre championnat et à notre équipe nationale une exposition accrue ainsi qu’un traitement éditorial inédit, Canal+, France Télévisions et le Groupe M6 vont pouvoir, tout en valorisant la discipline, participer au développement de son image."

Les deux affiches "premium" de chaque journée seront diffusées en direct sur les chaînes et services du groupe Canal+ dans deux cases réservées à la compétition, le vendredi et le dimanche soir à 21h00. Pour les rencontres qui ne seront pas diffusées en premium, elles seront diffusées sur la chaîne Dailymotion du groupe Vivendi. En plus de la saison régulière, le groupe Canal+ diffusera aussi les quatre rencontres de la phase finale de la compétition qui entre en vigueur dès la prochaine saison 2023-2024, avec demi-finales, petite finale et finale. Ne reste plus qu'à espérer que les conditions de diffusion soient désormais à la hauteur comme l'espérait Vanessa Gilles il y a quelques semaines.