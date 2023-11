La large victoire de l'OL sur le Paris FC (1-6) dimanche a évidemment plu à Sonia Bompastor. Pour autant, la coach lyonnaise veut voir son équipe continuer de s'améliorer.

Les Fenottes ont démontré leur supériorité dimanche en s'imposant sans trembler sur la pelouse du Paris FC (1-6). Ainsi, elles prennent, seules, les commandes du championnat. Présente en conférence de presse ce mercredi, Sonia Bompastor a de nouveau félicité les joueuses de l'OL, mais prévient aussi sur plusieurs points qui ne sont pas encore maîtrisés comme elle le voudrait.

Manque de justesse et trou d'air

Avec six victoires en autant de rencontres, les Lyonnaises continuent leur sans-faute cette saison en championnat. "Le match contre le Paris FC a été le plus abouti", a souri Sonia Bompastor face à la presse. Une prestation parfaite ? Non, pas encore, selon la coach de l'OL : "Dans notre jeu combiné axial, on a manqué un peu de justesse de temps en temps. Il y a des motifs de satisfaction, mais aussi des axes de progression." À commencer notamment par un gros quart d'heure de domination parisienne en première période, sans grande conséquence.

Au niveau des satisfactions, il y a notamment le retour en forme d'Ada Hegerberg, qui, pour sa première titularisation cette saison, a signé un doublé. Celle-ci a été bien servie par Kadidiatou Diani, qui a également inscrit son nom au tableau d'affichage pour aggraver le score à la dernière minute. "Kady monte en puissance. [...] Je n'ai jamais douté de ses qualités, son match va lui apporter de la confiance", a déclaré Sonia Bompastor. L'OL prépare désormais la réception de Montpellier, dimanche (21h).