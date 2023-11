Après quelques chants interpellant John Textor lors du match contre Metz, les Bad Gones ont déployé une banderole sur le parvis du Groupama Stadium ce mercredi qui vise les dirigeants de l'OL.

Toujours présent dans le virage nord du Groupama Stadium, le groupe des Bad Gones n'a pas abdiqué, mais commence à montrer que sa patience à des limites. Lors de la dernière rencontre face au FC Metz (1-1), les ultras ont interpellé le président de l'OL avec un chant sans équivoque : "Textor, t'es où ?" L'absence de l'homme d'affaires américain se fait d'autant plus ressentir qu'elle intervient au moment où le club est au plus mal, avec une dernière place en Ligue 1 et toujours aucune victoire acquise cette saison.

"Où est la direction ?"

Trois jours après une nouvelle rencontre sans ambition et au résultat comptable très insuffisant, les Bad Gones ont décidé d'en remettre une couche. Sur le parvis du Groupama Stadium, les supporters ont déployé une nouvelle banderole au message acerbe : "Il y a le feu à la maison, mais où est la direction ?" Avant la rencontre contre les Grenats, les différents groupes de supporters de l'OL avaient déjà affiché plusieurs banderoles sur lesquelles on pouvait lire : "Objectif : maintien."

La donne n'a pas changé suite au match nul contre les Messins, bien au contraire. Durant cette rencontre, ce n'était pas John Textor qui siégeait dans la tribune présidentielle, mais Tony Parker, ne disposant pourtant d'aucun contrat avec l'OL. L'éloignement du propriétaire américain agace autant qu'il inquiète, chez les Bad Gones comme ailleurs. Ce nouveau message interrogatif, prouve le flou qui plane au-dessus du club et des dirigeants.