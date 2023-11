John Textor, propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le mercato hivernal va être crucial pour l'OL, actuellement dernier de Ligue 1. John Textor veut le gérer d'une main de fer alors qu'il est lui-même critiqué pour ses absences à répétition.

"Le mercato, c’est moi", aurait lâché John Textor selon les informations du Progrès ce mardi. Une déclaration loin d'être rassurante puisque de plus en plus d'amoureux de l'OL s'interrogent à propos du détachement de l'homme d'affaires américain avec le club. Derniers de Ligue 1, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers devront être épaulés par de nouveaux joueurs durant la trêve hivernale, à condition que ceux-ci ne soient pas tous issus du groupe Eagle Football.

"Textor, t'es où ?"

On a pourtant cru que le propriétaire de l'OL était tombé amoureux du blason cet octobre. Présent au Groupama Stadium contre Lorient (3-3) et Clermont (1-2), il a même fait le déplacement à Marseille pour gérer sa première situation de crise en tant que président du club. Certains se sont demandés ce qu'aurait Jean-Michel Aulas en marge d'une soirée aussi chaotique où le bus lyonnais a été caillassé, blessant sérieusement Fabio Grosso. Car oui, l'ombre de l'historique dirigeant plane toujours au-dessus de la capitale des Gaules.

Durant ses 36 années de présidence, Jean-Michel Aulas a toujours honoré son siège réservé dans la tribune de Gerland, puis du Groupama Stadium. Parfois agaçant, il semble pour autant avoir toujours placé l'OL au-dessus de tout. Pendant ce temps, John Textor a été aperçu au chevet de Botafogo, le club brésilien de la filiale Eagle Football. Premier de son championnat, O Glorioso vient d'enchaîner trois revers consécutifs, dont un qui a fait sortir le président de ses gonds en criant à la corruption - maillot du club sur les épaules - et pourrait bien tout perdre.

L'éloignement entre l'homme d'affaires américain et l'OL a provoqué la colère du côté des virages lyonnais. Après avoir déployé plusieurs banderoles "Objectif : maintien", pour lui rappeler que la question est bien d'actualité, malgré ses rires à l'issue de la défaite contre Clermont, les supporters ont entonné à plusieurs reprises : "Textor, t'es où ?" Symptomatique d'une absence qui agace de plus en plus.

Quel rôle pour Tony Parker ?

Au moment de lancer le chant, les virages du Groupama Stadium se sont sûrement tournés vers la tribune présidentielle durant la rencontre contre Metz (1-1). Impossible d'y voir John Textor donc. Plus étonnant, c'est Tony Parker qui avait le privilège de s'assoir sur le siège du président. Or, l'ancienne vedette du basket français n’occupe plus aucune fonction au club. À titre de comparaison, Sonny Anderson, ambassadeur d’OL Groupe, est, quant à lui, prié de rester à l’écart du groupe professionnel.

Vincent Ponsot, certes excusé, car en déplacement au Sénégal, n’était pas là, au même titre que Santiago Cucci, qui va quitter son poste à la fin du mois. Ce flou dérange et la déclaration de Tony Parker dimanche au micro de Prime Video va continuer d'inquiéter : "J'ai parlé hier avec John (Textor). Il veut que je revienne dans le board de l'OL, que j'intègre le board d'Eagle. J'ai envie d'aider, c'est un peu la même famille, l'OL et l'Asvel, on est ensemble, donc si je peux aider, c'est avec plaisir."

En plus de Santiago Cucci, Alexandre Jeannin, Michel Rouquette et Alain Caveglia, membres de la cellule de recrutement, ont quitté le club selon nos informations. De quoi laisser un grand vide à l'approche du mercato hivernal. Seule équipe des cinq grands championnats à ne pas avoir remporté le moindre match cette saison, l'OL aura forcément besoin de renfort dans les prochaines semaines. John Textor va alors enfiler sa casquette de recruteur, mais pas dit que ça rassure grand monde.