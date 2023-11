John Textor, propriétaire de l'OL, et Santiago Cucci, président exécutif jusqu'à cette échéance, vont représenter le club devant la DNCG le 28 novembre. Ils comptent mettre fin à l'encadrement des salaires et des transferts actuel.

Le 28 novembre prochain, la DNCG va de nouveau auditionner les dirigeants de l'OL pour faire le point sur une situation apparue critique durant l'été. Le gendarme financier du football français avait sanctionné le club en mettant en place un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts. En vue du prochain mercato hivernal, que John Textor veut gérer seul, le propriétaire américain et son président exécutif Santiago Cucci auront la lourde tâche de faire changer d'avis une instance supposée intraitable.

Textor veut l'impressionner

Clairement dans le dur de ce côté-là lors de la fenêtre des transferts l'été dernier, l'OL avait regretté que "certains éléments factuels, y compris des engagements financiers, fournis par l'actionnaire et ses partenaires, n'aient pas été pris en considération par la DNCG".

Qu'importe, le club et John Textor veulent rebondir. Après la défaite contre Clermont (1-2), ce dernier s'était d'ailleurs montré très optimiste au micro de Prime Video : "On n’a pas eu les mains libres dans le mercato d’été, mais tout va se jouer en janvier. Tout va bien financièrement et on n’aura pas de problèmes avec la DNCG. Ils vont être impressionnés par la manière dont on travaille."

Cette convocation face au gendarme financier sera la dernière occasion pour Santiago Cucci de laisser sa trace à l'OL. En effet, le président exécutif quittera le club après cette échéance. "C'était convenu comme ça, avait expliqué le Basque à L'Équipe. Initialement, je suis entré chez Eagle et il y avait un besoin à l'OL que j'ai couvert. L'intérêt du club prime, je vais continuer d'accompagner l'OL jusqu'à la DNCG et je suis ravi de continuer mon travail auprès de mon actionnaire pour le développement de tous les clubs d'Eagle." Il continuera d'ailleurs d'œuvrer pour le groupe de John Textor après le 28 novembre, quelle que soit la décision de la DNCG.