La commission de discipline de la LFP va examiner les faits déroulé en marge de la rencontre annulée entre l'OM et l'OL ce mercredi.

La soirée du 29 octobre dernier a forcément laissé des traces. Sur le bus de l'OL et le visage de Fabio Grosso déjà, caillassé et blessé, mais aussi dans les esprits des joueurs présents au Vélodrome pour disputer l'Olympico, finalement annulé et reporté au 6 octobre prochain. Ce mercredi soir, les images vont ressurgir lorsque la commission de discipline de la Ligue de football professionnel va recevoir les dirigeants des deux clubs. Malgré l'attaque de ses supporters sur le véhicule adverse, l'OM pourrait s'en sortir sans sanction.

Lyon plus sévèrement touché ?

Vincent Labrune, président de la LFP, avait annoncé que l'organe disciplinaire allait du dossier pour qu'il soit "traité dans sa globalité, et notamment afin d'évaluer les champs de responsabilité dans les conditions d'accès au stade Vélodrome". Selon L'Équipe, la jurisprudence voudrait que la commission de discipline ne traite que des incidents survenus à l'intérieur de l'enceinte sportive, ou uniquement devant où le club est responsable. Un périmètre qui ne s'étend pas plus loin que le parvis, déjà imposant au Vélodrome. Avant la rencontre contre l'OL, le caillassage a eu lieu bien avant cette zone, à plusieurs centaine de mètres du stade.

Du côté de l'OL, la commission s'est saisie du dossier sur les actes racistes aperçus au sein du parcage lyonnais. Celui-ci est déjà mis en instruction et devrait rendre son verdict le 22 novembre. Selon le quotidien sportif français, des sanctions "seront forcément prononcées". Ainsi, un huis clos partiel du Groupama Stadium, des interdictions de déplacement voire un retrait de point avec sursis pourraient apparaitre dans les prochaines semaines. Ces sanctions ne seront toutefois pas décidées ce mercredi soir.