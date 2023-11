L'attaquant de l'OL Mama Baldé a été convoqué avec la Guinée-Bissau. Il signe son retour en sélection après plusieurs mois d'absence.

Depuis son arrivée à l'OL durant le dernier mercato estival, Mama Baldé n'a pas encore crevé l'écran. Malgré ses sept matchs au compteur, dont seulement deux titularisations, l'attaquant n'a jamais été décisif avec la tunique lyonnaise. Son occasion ratée dès la première minute face à Metz (1-1) dimanche a d'ailleurs été préjudiciable. Pas de quoi inquiéter Baciro Candé, sélectionneur de la Guinée-Bissau, qui l'a tout de même convoqué pour la prochaine trêve internationale. Celle-ci démarrera lundi, après la rencontre de l'OL contre Rennes.

De retour cinq mois après

Le joueur de 28 ans, arrivé à Lyon sous la forme d'un prêt payant en provenance de Troyes, n'a plus porté le maillot de sa sélection nationale depuis juin dernier, à l'occasion d'une victoire sur Sao Tomé-et-Príncipe (0-1). Mama Baldé compte vingt sélections, pour deux buts. Durant la trêve, lui et les Lycaons vont affronter le Burkina Faso (17 novembre) et Djibouti (20 novembre) pour débuter la campagne de qualification à la Coupe du monde 2026.

Relégué en Ligue 2 avec l'Estac la saison dernière (malgré de bonnes statistiques sur le plan personnel avec douze buts et quatre passes décisives), Mama Baldé a également vécu quelques déconvenues avec sa sélection nationale dernièrement. Pas appelé par Baciro Candé lors des rassemblements de septembre et octobre, il n'a plus trouvé le chemin des filets sous le maillot de la Guinée-Bissau depuis mars dernier lors d'une victoire de prestige face au Nigéria (0-1)