Sonia Bompastor et l'OL vont disposer d'un groupe au complet vendredi pour affronter Montpellier. Daniëlle van de Donk va notamment faire son retour.

L'OL s'apprête à démarrer la première semaine intense de sa saison avec trois rencontres au programme : contre Montpellier vendredi, au Slavia Prague mardi et face à Dijon vendredi 17 novembre. Premières de D1 Arkema, les Fenottes vont affronter les Montpelliéraines, troisièmes, avec un groupe au complet. En conférence de presse ce mercredi, Sonia Bompastor a notamment annoncé le retour de Daniëlle van de Donk.

Absente face au Paris FC suite à une gène musculaire, la Néerlandaise sera bien disponible contre MHSC dès vendredi. Sa convalescence lors du match le plus abouti du début de saison lyonnais peut-elle lui coûter sa place ? Sonia Bompastor pense qu'une concurrence saine portera ses fruits. "On se dit forcément que les onze joueuses qui ont démarré à Paris ont été performantes et que c'est plus dur pour les autres d'entrer dans l'équipe. Mais les cartes sont rebattues chaque semaine", a expliqué la coach de l'OL face à la presse ce mercredi dans des propos rapportés par Le Progrès.