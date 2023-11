Alexandre Lacazette et ses coéquipiers écoutant les Bad Gones après OL – Metz (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Gervais Martel est revenu ce mercredi sur la situation plus que délicate de l'OL. L'ancien président du RC Lens a chargé les supporters, les dirigeants et les joueurs lyonnais.

Historique président du RC Lens, Gervais Martel est un spectateur avisé de la Ligue 1. Il n'est pas non plus du genre à garder sa langue dans sa poche. Dans les colonnes de So Foot, celui qui est resté à la tête des Sang et Or de 1988 à 2012 puis de 2013 à 2017 est revenu sur la situation actuelle de l'OL. D'abord à travers les incidents survenus à Marseille en marge de l'Olympico : "C'est lamentable [...] En tant que sport numéro un dans le monde, le football accueille tout le monde, les bons et les mauvais, y compris les cons."

Gervais Martel ne comprend d'ailleurs pas l'importance donnée aux supporters, symbolisée par le discours du capo des Bad Gones aux joueurs de l'OL après la débâcle contre le Paris Saint-Germain (1-4). "À Lyon, ils se sont même mis au garde à vous devant les supporters. Avec moi, si les mecs nous insultent on se casse, on rentre au vestiaire", a commenté l'ancien dirigeant.

"Lyon a été un grand club..."

Sur le plan sportif, Gervais Martel s'interroge aussi évidemment sur le virage que prend l'OL avec la dernière place de Ligue 1 actuellement. L'occasion d'envoyer un sérieux tacle à la nouvelle direction du club : "Lyon a été un grand club, aujourd’hui ils sont derniers. Quand t’as un mec qui rachète le club 800 millions et qui derrière ne passe pas la DNCG, tu te dis qu’il y a un problème. Soit les mecs qui préparent les dossiers sont des cons, soit il y a quelque chose qui m’échappe. T’achètes le club 800 millions et ta carte OL ne passe pas au resto… Comment veux-tu que le grand public comprenne ça ?"

Dans une autre envolée, Gervais Martel a aussi adressé ses quatre vérités aux membres de l'effectif de l'OL : "À Lyon, vous ne pensez pas que les joueurs sont un peu responsable ? Peut-être que ça a été mal géré, Textor, tout ce que vous voulez. Il n’empêche que quand on regarde les noms sur le terrain, ce ne sont pas des branquignols." Ça, c'est dit.