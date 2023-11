En marge de la rencontre OL - Montpellier vendredi, Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole, Vincent Ponsot, accompagné par Dzsenifer Marozsan et Alice Sombath, ont dévoilé un tramway à l’effigie des Fenottes. Une campagne avant l’entrée en lice en Ligue des champions.

En attendant de retrouver les joies de la Ligue des champions, l’OL a fait le travail vendredi en championnat face à Montpellier (5-0). Les esprits peuvent désormais être totalement tournés vers l’entrée en lice en Coupe d’Europe mardi. Cela commence par un déplacement à Prague pour affronter le Slavia. La Ligue des champions ne sera de retour à Décines que le mercredi 22 novembre prochain avec la venue du SKN St. Pölten, club autrichien.

Néanmoins, les Lyonnais vont pouvoir se mettre dans l’ambiance européenne dès ce week-end. A l’image de ce qui avait été réalisé la saison dernière, le Sytral et l’OL se sont associés pour promouvoir la Ligue des champions à Lyon ainsi que le foot féminin. Vendredi en fin d’après-midi, un tramway aux couleurs des Fenottes a donc été dévoilé. Pour l’occasion, Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon, était accompagné par Dzsenifer Marozsan et Alice Sombath, toutes deux hors du groupe de l’OL contre Montpellier et Vincent Ponsot, directeur du Football et futur directeur général de la section féminine.