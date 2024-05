OL académie : les U16 remportent le tournoi en Guadeloupe

Grâce à leur succès 1 à 0 en finale face à l'Inter Miami, les U16 de l'OL ont gagné le tournoi international "Mémorial Jose Gaydu" en Guadeloupe.

Voilà une bonne nouvelle pour l'académie de l'OL. Dans la nuit de samedi à dimanche, les U16 disputaient la finale du tournoi international "Mémorial Jose Gaydu". Une compétition se tenant en Guadeloupe. Ils étaient opposés à l'Inter Miami.

Les joueurs de Nicolas Brun ont remporté ce dernier match 1 à 0 grâce à une réalisation de Doganay. Un succès venant couronner un excellent parcours cette semaine pour les jeunes Rhodaniens. Ils ont terminé deuxièmes de leur groupe après leurs victoires face à la sélection de la Martinique (4-0) et les Guadeloupéens du CA Nord Grand Terre (0-3), sans oublier le revers contre le FC Selace (3-1).

En quarts de finale, il fallait se frotter à l'un des favoris, l'Ajax d'Amsterdam. Une mission parfaitement menée par les Gones, qui se sont imposés 2 à 1 en maîtrisant plutôt la rencontre. Un exploit obscurci par la blessure d'Angel Garcia suite à un tacle dangereux d'un Néerlandais.

Un scénario fou en demi-finales

Après cet obstacle, la demi-finale les opposait au Havre. Grâce à un doublé de Himbert, mais aussi au sacrifice de Hoareau, exclu pour avoir arrêté de la main une tête havraise et empêché l'égalisation du HAC à la dernière seconde. Pour se qualifier en finale, il a aussi fallu que Barreau arrête le penalty en deux temps, et que l'arbitre refuse le but des Normands qui a suivi dans la confusion générale (2-1).

D'énormes rebondissements donc pour cette équipe U16, qui a aussi pu compter sur de belles prestations de Hamdani, décisif à de nombreuses reprises. Soulever ce trophée n'effacera pas la déception globale de leur saison en U17, mais cela leur redonnera un peu le sourire après cette aventure de l'autre côté de l'Atlantique.